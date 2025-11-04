Electronic Arts: 55-Milliarden-Dollar-Deal – Wer kontrolliert künftig EAs kreative Freiheit?

Als The Wall Street Journal Ende September berichtete, dass Electronic Arts für rund 50 Milliarden Dollar von einem Konsortium aus Investoren übernommen werden soll, schien das zunächst wie ein weiterer Finanzdeal in der Gaming-Welt. Doch als EA die Übernahme kurz darauf selbst bestätigte, nun im Wert von 55 Milliarden Dollar, war klar, dass dies kein gewöhnlicher Eigentümerwechsel ist.

Zu den Investoren zählen Silver Lake, eine Private-Equity-Firma mit engen Verbindungen zu Jared Kushner, und der saudische Public Investment Fund (PIF). Gemeinsam übernehmen sie eines der größten Gaming-Unternehmen der Welt, und mit ihm rund 20 Milliarden Dollar Schulden.

Die große Frage: Was bedeutet das für die Zukunft von Electronic Arts und die Spiele, die Millionen Fans seit Jahrzehnten begleiten?

EA betont Unabhängigkeit, doch wie glaubwürdig ist das?

In einem aktualisierten FAQ versucht EA, die Sorgen seiner Mitarbeiter und Fans zu zerstreuen. Unter der Frage, ob sich die Firmenkultur durch den Deal ändern werde, heißt es: „EA wird die kreative Kontrolle behalten, und unsere Werte – kreative Freiheit und Spielerfokus – bleiben bestehen.“

Auch auf die Frage, ob die neuen Anteilseigner Einfluss auf kreative Entscheidungen nehmen werden, lautet die offizielle Antwort, das Konsortium glaube „an unsere Vision und unsere Führungsriege“.

Das klingt gut, fast zu gut. Denn in der Realität hat bislang noch kein milliardenschweres Investment dieser Größenordnung stattgefunden, ohne dass neue Eigentümer langfristig Einfluss auf Inhalte, Strategien oder Prioritäten genommen hätten. Die Vorstellung, dass ausgerechnet Investoren mit politisch und wirtschaftlich eigenen Interessen völlig passiv bleiben, ist schwer zu glauben.

AI als Prüfstein für die Zukunft

Ein weiterer Punkt sorgt intern für Diskussionen, nämlich der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Laut FAQ wolle EA „einen bedachten, stetigen Ansatz verfolgen“, bei dem AI als Werkzeug diene, um die Kreativität der Teams zu stärken.

Doch laut einem weiteren Bericht von Business Insider erleben viele Mitarbeiter das Gegenteil. EA soll den Einsatz von AI massiv vorantreiben, selbst bei Aufgaben, bei denen das System mehr Fehler produziert, als es löst. Programmierer müssen demnach häufig fehlerhafte Codeblöcke von AI-Tools korrigieren, was den Arbeitsfluss eher verlangsamt als verbessert.

Wenn EA also von „reimaginierten Workflows“ spricht, trifft das vielleicht sogar zu, nur anders, als es gedacht war.

Electronic Arts steht jetzt an einem Scheideweg. Entweder beweist das Unternehmen, dass kreative Freiheit auch unter milliardenschwerem Investoren-Druck möglich ist, oder es reiht sich ein in die Liste großer Publisher, deren Identität irgendwann in Strategiepapiere und Renditezahlen verwässert wurde.

Die entscheidende Frage lautet: Wenn das erste EA-Spiel unter neuer Führung erscheint, wird man den Unterschied spüren?