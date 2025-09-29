Electronic Arts für 55 Milliarden Dollar verkauft – Willkommen im größten „Pay-to-Win“-Deal der Geschichte

55 Milliarden Dollar in Cash. Nein, das ist kein „Ultimate Team“-Pack mit garantiertem Ronaldo, sondern der Preis, den ein Konsortium rund um den saudischen Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners hinlegt, um Electronic Arts komplett zu schlucken.

Berichtet wurde darüber bereits am Wochenende, aber wer gedacht hat, EA sei nur Meister im Mikrotransaktions-Melken, sieht jetzt: Auch im eigenen Verkauf läuft’s wie im FUT-Shop.

Andrew Wilson bleibt

CEO Andrew Wilson bleibt Chef im Ring. Klar, wer sollte sonst die Kunst perfektionieren, aus Sportsimulationen jährliche Abo-Fallen zu machen? Wilson verspricht, EA werde „die Grenzen von Entertainment und Technologie verschieben“, was vermutlich bedeutet: noch mehr Menüs, noch mehr In-Game-Währungen und vielleicht irgendwann die Option, den Ladebildschirm via NFT freizuschalten. Aber hey, Hauptsache „transformative Experiences“.

Dass PIF jetzt die komplette Kontrolle hat, passt ins Bild: Sport, Wrestling, E-Sports, Film – und jetzt Electronic Arts. Saudi-Arabien baut sich eine Kultur-Infrastruktur wie andere Leute ihre Netflix-Watchlist. Man kann das klug finden oder zynisch – oder beides. Sicher ist nur: Gaming ist nicht mehr nur Hobby, sondern ein geopolitisches Investment. Und EA? Die sind jetzt offiziell ein Baustein im „Image-Rebranding“.

Alles bleibt gleich, nur teurer?

Die spannende Frage ist: Bekommen wir durch die neuen Besitzer ein „besseres EA“? Realistisch: eher nicht. FIFA (sorry, EA Sports FC), Madden, Battlefield, die Kuh wird weiter gemolken. Nur dass die Melkmaschine jetzt mit saudischem Öl geschmiert wird. Vielleicht gibt’s in Zukunft neue Turniere, neue Budgets, neue Skandale. Aber ob ein Publisher, der seit Jahren dieselben Probleme ignoriert, plötzlich die Erleuchtung hat? Eher unwahrscheinlich.

Am Ende bleibt: EA hat den größten all-cash Takeover der Geschichte hingelegt. Für Aktionäre ein Jackpot, für Spieler vermutlich Business as usual, nur mit einer Prise Geopolitik.