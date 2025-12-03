Latest

Electronic Arts vor Mega-Übernahme: Saudi-Arabien schluckt das „ganze“ Unternehmen

Saudi-Arabiens Staatsfonds plant laut Bericht die Übernahme von fast ganz Electronic Arts. Was dahinter steckt, und was das für Spieler und die Branche bedeutet.

Electronic Arts

Electronic Arts steht vor einem der größten Privatisierungsdeals, die die Spielebranche je gesehen hat. Laut einem aktuellen Bericht könnte der saudische Staatsfonds PIF künftig fast die komplette Kontrolle über Electronic Arts übernehmen, exakt 93,4 Prozent.

Das geht aus Unterlagen hervor, die bei einer brasilianischen Kartellbehörde eingereicht wurden. Offiziell bestätigt das keine der beteiligten Parteien, aber die Zahlen passen zu dem bereits im September angekündigten 55-Milliarden-Dollar-Buyout.

Für die Branche ist das ein Erdbeben. Nicht nur wegen der Summe, sondern wegen der Frage, wer am Ende das Sagen hat. Neben dem PIF sollen noch Silver Lake Partners (5,5 Prozent) und das Kushner-nahe Affinity Partners (1,1 Prozent) einsteigen. EA selbst hält sich auffällig zurück und verweist auf die anstehende Abstimmung der Aktionäre.

Electronic Arts zwischen Stagnation und Ambition

Man muss klar sagen, dass Electronic Arts seit Jahren wie ein Konzern im Leerlauf wirkt. Wichtige Marken wie Madden NFL, Battlefield oder The Sims laufen zwar weiterhin, aber die großen Wachstumsschübe bleiben aus. Die Umsätze der letzten drei Geschäftsjahre schwanken zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden US-Dollar, ein Plateau, das nicht zu einem Publisher passt, der eigentlich Innovation und Blockbuster liefern müsste.

Ein privatisiertes EA könnte theoretisch mehr Risiko eingehen, langfristiger planen und weniger auf Quartalszahlen schielen. Praktisch hängt das aber davon ab, wie viel Einfluss die neuen Eigentümer wirklich nehmen wollen. Saudi-Arabiens PIF investiert seit Jahren aggressiv in Tech- und Entertainment-Firmen – mal als strategischer Hebel, mal als reine Portfolio-Position. Was davon im Fall EA gilt? Unklar.

Risiken, Hoffnungen und viele offene Fragen

Damit kommen wir zum Punkt, der unter Spielern und Entwicklern gleichermaßen nervös macht.Was passiert mit kreativen Entscheidungen, wenn ein Staatsfonds mit spezifischen politischen Interessen fast alle Anteile hält? Niemand kann das heute seriös beantworten. Die Abstimmung der Aktionäre später im Monat wird darüber entscheidend. Sollte der Deal durchgehen, wäre EA nicht nur einer der teuerste Leveraged Buyout aller Zeiten, sondern eines der sichtbarsten Experimente, wie viel Einfluss staatliches Kapital im Gaming künftig bekommt.

Electronic Arts steht an einem Wendepunkt. Die Übernahme kann frischen Wind bringen, oder die kreative Vielfalt weiter einengen. Momentan gibt es mehr Fragezeichen als Antworten. Wenn einer der größten Publisher der Welt fast vollständig unter die Kontrolle eines staatlichen Investors rutscht, betrifft das nicht nur die Bilanzen, sondern die gesamte Ausrichtung einer Branche, die ohnehin mit Konsolidierung und Kreativrisiken kämpft.

