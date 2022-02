Elusive People – Stealth-Farm-Simulation für 2023 angekündigt

Der Indie-Publisher Chibig hat heute eine Reihe neuer Spiele angekündigt, darunter die Stealth-Farm-Simulation Elusive People, die 2023 erscheint.

In Elusive People müssen die Spieler einen Weg finden, um in einer Welt zu überleben, die nicht für sie geschaffen wurde. Dazu schlüpft man in die Rollen der winzigen Elusive People und müssen lernen, Lebensmittel in einer Gießkanne anzubauen, indem sie Löffel als Spaten und Gabeln als Pflüge verwenden.

Ziel ist es, Ressourcen ausfindig zu machen, gefährliche Ausflüge in den Rest des Hauses zu unternehmen und unterwegs Freundschaften zu schließen, aber auch ein paar kolossale Feinde zu treffen. Elusive kombiniert damit Farming, Stealth und Exploration zu einem alle Maßstäbe sprengenden, unvergleichlichen Abenteuer.

„Elusive ist ein kleines Spiel voller großer Ideen“, so Abraham Riera, CEO von Chibig. „Ich denke, die Spieler werden sich mit diesen Charakteren, die im wahrsten Sinne des Wortes den Kürzeren gezogen haben, wirklich verbunden fühlen.“

Features von Elusive People

Eine einzigartige Abwandlung des Farming-Sim-Genres: Deine Welt ist ein Haus und dein Feld ist eine Gießkanne. Bist du findig genug, um zu überleben?

Versorge deine Pflanzen in der Sicherheit des Kellers oder erkunde die Reichtümer des darüberliegenden Hauses.

Setze auf Heimlichkeit und Schnelligkeit, um den Krallen der Hauskatze und dem Zorn des Hausbesitzers zu entkommen.

Lerne die Hoffnungen und Träume deiner anderen winzigen Freunde kennen.

Elusive People erscheint 2023.