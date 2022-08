Embracer Group kauft die komplette Der Herr der Ringe IP & zahlreiche Studios

„Ich freue mich sehr, dass „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“, eines der epischsten Fantasy-Franchises der Welt, der Embracer-Familie beitreten und mehr transmediale Möglichkeiten eröffnen, einschließlich Synergien in unserer globalen Gruppe“, so Lars Wingefors, Gründer und CEO der Gruppe Embracer-Group. „Ich bin gespannt, was in Zukunft für diese IP mit Freemode und Asmodee als Start innerhalb der Group liegt. Für die Zukunft freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen externen Lizenznehmern unseres immer stärker werdenden IP-Portfolios.“

Die Übernahme erfolgte hier von der The Saul Zaentz Company, die seit den 70er Jahren in dessen Besitz waren. Derzeit befinden sich mehrere Spiele-Projekte und TV-Produktionen dazu in Arbeit.

