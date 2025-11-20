Eminem vs. Slim Shady: Neue Elusive Target-Mission in HITMAN World of Assassination

Es gibt Crossover, die man sich wünscht, und solche, die einen zunächst kurz blinzeln lassen. Die neue Elusive Target-Mission in HITMAN World of Assassination gehört eindeutig zur zweiten Kategorie: Eminem steigt selbst ins Spiel ein und wird gleichzeitig zur Zielperson.

„Eminem vs. Slim Shady“ läuft vom 1. bis 31. Dezember und ist auf so gut wie jeder aktuellen Plattform kostenlos verfügbar. Und ja: Agent 47 jagt Slim Shady tatsächlich quer durch die eigene Psyche.

Zwischen Asylum und Aufnahmestudio: Eine Mission wie ein Fiebertraum

IO Interactive verspricht kein gewöhnliches Attentat, sondern ein Level, das Eminems innere Konflikte direkt ins Gameplay gießt. Die Mission spielt in einer verzerrten Version der japanischen Hokkaido-Map, die sich in das berüchtigte Popsomp Hills Asylum verwandelt. Wer HITMAN World of Assassination kennt, weiß: IOI mag surreale Setpieces, aber hier gehen sie noch einen Schritt weiter.

Slim Shady taucht an verschiedenen Orten auf, darunter einem Tonstudio, das zwischen Nostalgie und Wahnsinn schwankt. Überall finden sich versteckte Anspielungen auf Eminems Karriere: „Mom’s Spaghetti“ als tödliche Überraschung, ein „Houdini“-Act mitten im Chaos – kleine Details, die Fans sofort erkennen und Neulinge neugierig machen. Eminem selbst hat an der Mission mitgearbeitet, eine persönliche und mutig Promi-Kooperationen.

Slim Shady-Season: Neue Inhalte und ein volles Dezemberprogramm

Parallel zur Mission startet die sogenannte Slim Shady-Season. Neben zwei neuen Herausforderungen gibt es mehrere Featured-Contract-Pakete, Wiederkehrer wie den Van-Damme-Auftrag „The Splitter“ und die bekannten Winterevents Holiday Hoarders und das Hokkaido Snow Festival. Wer Twitch Drops mag, bekommt ebenfalls Input. Zwei neue Items lassen sich durch 30 Minuten Streaming-Konsum freischalten – Bomb-Ass Dynamite und den Solstice Suit.

Für einen Monat wirkt das wie ein kleines Mini-Festival innerhalb der World of Assassination. Und es zeigt, wie sehr IOI gerade versucht, die Live-Inhalte wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Ab 1. Dezember auf neuen Geräten – und meine Einschätzung

Ab dem 1. Dezember erscheint HITMAN World of Assassination für ROG Xbox Ally und Ally X, inklusive sofortiger Unterstützung der neuen Mission. Das passt zu IOIs Strategie, das Spiel möglichst flexibel verfügbar zu machen. Xbox Play Anywhere tut sein Übriges und erleichtert den Plattformwechsel.

Aus Spielersicht ist „Eminem vs. Slim Shady“ vor allem eines: Eine ungewöhnliche, fast schon mutige Idee, die der World of Assassination frische Energie geben könnte. Ob sie als Experiment funktioniert, hängt allerdings davon ab, wie gut IOI den Spagat zwischen Stilmittel und Gimmick meistert.

Was meint ihr: Braucht HITMAN mehr solcher verrückten Crossover – oder verwässert das den Kern der Serie?