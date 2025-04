Empyreal: Tödliche Automaten und ein mysteriöser Monolith – das Action-RPG startet im Mai

Manche Spiele werfen dich in eine Welt – Empyreal zieht dich in einen uralten Monolithen, in dem nichts so ist, wie es scheint. Am 8. Mai erscheint das ambitionierte Action-RPG von Silent Games für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Wer nicht warten will, kann sich bereits jetzt mit der Demo auf Steam einen ersten Vorgeschmack holen. Und der hat es in sich.

Ein Monolith als Mysterium

In Empyreal betrittst du eine versunkene Welt, in der uralte Kräfte und vergessene Wahrheiten nur darauf warten, entdeckt zu werden. Der geheimnisvolle Monolith steht im Zentrum der Handlung – ein Relikt aus einer Zeit, die unsere Vorstellungskraft sprengt. Wer ihn betritt, wird nicht nur kämpfen müssen, sondern sich auch mit existenziellen Fragen konfrontieren: Was ist Schöpfung wirklich? Und was bleibt übrig, wenn der Glaube zerbricht?

Die Entwickler versprechen kein lockeres Button-Mashing. Das Kampfsystem ist bewusst komplex, fordernd und belohnt Geduld, Timing und taktisches Denken. Jeder Gegner kann dein letzter sein – außer, du meisterst die Eigenheiten der Kampfmechanik. Besonders spannend: Unterschiedliche Charaktere bringen nicht nur ihren eigenen Kampfstil mit, sondern auch persönliche Quests und alternative Enden. Hier lohnt sich also auch der zweite, dritte oder vierte Durchlauf.

Mehr als nur Ruinen

Die Welt von Empyreal ist zerstört – aber wunderschön. Die Spielumgebungen sind gespickt mit versteckten Details, mysteriösen Objekten und kleinen Geschichten, die zum Erkunden einladen. Dank eines umfangreichen Loot- und Crafting-Systems lässt sich dein Charakter zudem individuell anpassen: Von imposanten Rüstungssets mit mächtigen Boni bis zu frei kombinierbaren Fähigkeiten, die deinen Spielstil verändern.

Wer sich schon mal einen Eindruck vom Schwierigkeitsgrad und der dichten Atmosphäre verschaffen will, kann die Demo auf Steam ausprobieren. Empyreal hat das Potenzial, eines der spannendsten Action-RPGs des Jahres zu werden – vorausgesetzt, du bist bereit, dich der Dunkelheit zu stellen.