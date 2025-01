Das schleppende Wachstum des Game Pass zwingt Microsoft zu unkonventionellen Maßnahmen. So erscheinen zunehmend First-Party-Spiele auf Konkurrenzplattformen wie der PlayStation 5. Gleichzeitig klagen Entwickler über technische Hürden bei der Arbeit mit der Xbox Series S, was die Attraktivität der Plattform weiter mindert.

Microsoft plante, mit der Übernahme seinen Spielekatalog zu erweitern und die Abonnentenzahlen des Game Pass in die Höhe zu treiben. Doch die Realität sieht anders aus: Der Umsatz des Game Pass stieg bis Juni 2024 lediglich um 5,7 %, weit unter dem internen Ziel von 11 %. Die Wachstumsprobleme sind so gravierend, dass der Game Pass nicht mehr als Messgröße für das Gehalt von Microsoft-CEO Satya Nadella herangezogen wird.

