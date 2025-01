Assassin’s Creed Shadows – Erkundung, Scouts und Pathfinder Overview

Die beiden spielbaren Protagonisten, Naoe und Yasuke, haben jeweils einzigartige Fähigkeiten und Aktivitäten. Während Naoe mit Meditation tiefer in ihre Hintergrundgeschichte eintauchen kann, entdeckt Yasuke neue Kampfmanöver bei Meisterschützen oder nimmt an berittenen Bogenschießwettbewerben teil. Diese Diversität sorgt dafür, dass sich jede Erkundung individuell und bedeutungsvoll anfühlt.

Die Welt von Assassin’s Creed Shadows lädt mit ihrer atemberaubenden offenen Welt voller Geheimnisse und Abenteuer dazu ein, neue Wege zu entdecken. Spieler, die sich in die tiefgründige Geschichte und das innovative Gameplay vertiefen möchten, finden hier ein unvergleichliches Erlebnis, das sie an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft und Strategien bringt. In einem neuen Blog Post wirft Ubisoft heute einen genauen Blick auf die Mechaniken des Erkundungs-Gameplays, die dieses Spiel zu einem Höhepunkt der Serie machen.

