Der DLC ist ein Pflichtkauf für Fans des Films und des Spiels gleichermaßen. Mit Conans beeindruckenden Fähigkeiten und seinem ikonischen Look verspricht dieser Neuzugang, das Mortal-Kombat-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Wer also bereit ist, mit dem Atlantean Sword Chaos zu stiften, sollte sich den 21. Januar rot im Kalender anstreichen.

Conans Hintergrundgeschichte fügt sich nahtlos in die düstere Welt von Mortal Kombat ein. Nach einem Leben voller Schmerz, Verlust und unermüdlichem Kampf hat der Krieger nun eine neue Mission: die Verteidigung von Earthrealm gegen die Schrecken, die es bedrohen. Seine Ankunft markiert nicht nur eine Erweiterung der Kämpferriege, sondern auch eine Hommage an einen der größten Action-Helden aller Zeiten.

Am 21. Januar 2025 ist es soweit: Conan der Barbar, der legendäre kimmerische Krieger aus dem Kultfilm Conan der Barbar (1982), feiert sein Debüt in Mortal Kombat 1 . Besitzer des Kombat Pack 2 oder der Erweiterung „Khaos Reigns“ erhalten exklusiven Vorabzugang zu diesem ikonischen Kämpfer, während alle anderen ab dem 28. Januar zuschlagen können. Entwickelt von NetherRealm Studios und herausgegeben von Warner Bros. Games, bringt dieser DLC einen der größten Helden der Filmgeschichte ins brutale Universum von Mortal Kombat.

