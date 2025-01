Die Frage bleibt: Wann lüftet Guerrilla den Schleier um das Projekt? Gerüchte deuten darauf hin, dass das Multiplayer-Spiel das „neue Horizon-Spiel“ sein könnte, das in einer Stellenanzeige für 2025 angedeutet wurde. Angesichts der langen Entwicklungszeit und der wachsenden Hinweise könnte die Enthüllung bereits in diesem Jahr erfolgen.

Guerrilla scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Serverprobleme, wie sie etwa bei „Helldivers 2“ auftraten, möchte das Studio wohl unbedingt vermeiden. Überlastete Systeme, die den Spielspaß trüben, passen nicht zum Anspruch eines Entwicklers, der die Gaming-Landschaft nachhaltig prägen will. Deshalb wird offenbar in eine robuste Infrastruktur investiert, die nicht nur Lastspitzen bewältigen kann, sondern auch eine reibungslose Spielerfahrung gewährleistet.

Die Horizon-Reihe hat seit ihrem Debüt 2017 mit „Horizon Zero Dawn“ und dem Nachfolger „Horizon Forbidden West“ Maßstäbe für Open-World-Games gesetzt. Das Multiplayer-Projekt scheint jedoch eine komplett neue Richtung einzuschlagen. Gerüchten zufolge könnten Spieler in einer dynamischen Welt aufeinandertreffen, in der Kooperation und Überlebensstrategien gefragt sind – vielleicht sogar in einem völlig neuen Stil, der sich von Aloys bisherigen Abenteuern abhebt.

Seit Jahren schleicht Guerrilla Games um ein ambitioniertes Projekt herum, das sowohl die Fans der Horizon-Reihe als auch Multiplayer-Enthusiasten in Aufregung versetzt: ein Horizon-Multiplayer-Spiel . Doch während konkrete Details bislang Mangelware sind, gibt eine neue Stellenausschreibung spannende Einblicke in die ehrgeizigen Pläne des Studios.

