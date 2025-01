Falls also jemand in Redmond noch die Liste mit den „100 Dingen, die man tut, bevor man ein Unternehmen ruiniert“ liegen hat: Ihr seid auf einem guten Weg! Und wer weiß? Vielleicht sehen wir bald den nächsten großen Coup – eine Xbox Series X ohne Spiele. Denn hey, wozu braucht man Entwickler, wenn man auch einen leeren Karton verkaufen kann?

What do you think?