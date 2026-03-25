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MotoGP 26: New physics model and production bikes shake up the gameplay

MotoGP 26 erscheint am 29. April mit neuer Fahrer-Physik, 1000-ccm-Serienbikes und dem Race-Off-Modus. Physikbasierte Gameplay-Neuerungen im Fokus.

Lukas Neumann
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As a passionate gamer and Niklas's Padawan, Lukas Neumann follows the development of the PlayStation ecosystem at PlayFront.de. His journalistic focus is on covering current industry topics and...
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Milestone bringt „MotoGP 26“ am 29. April an den Start und setzt dieses Jahr vor allem auf ein grundlegend überarbeitetes, fahrerorientiertes Handling-System. Neben technischem Realismus erweitern erstmals 1000-ccm-Serienmotorräder in speziellen Marken-Events das klassische Rennformat.

Das neue Physikmodell im aktuellen Gameplay von „MotoGP 26“ stellt das fahrerorientierte Handling ins Zentrum und verspricht ein deutlich direkteres Spielgefühl auf der Strecke. Im Kern der diesjährigen Edition steht das Bestreben, die Verbindung zwischen Spieler und Maschine zu intensivieren. Während die Reihe zuletzt oft für ihre sehr mathematische Physik kritisiert wurde, deutet das Gameplay-Material auf eine agilere Gewichtsverlagerung hin. Die neuen Fahreranimationen sind hierbei kein reiner Selbstzweck: Sie helfen dabei, den Grenzbereich der Traktion besser zu lesen – ein entscheidender Faktor bei Regen in Silverstone.

„MotoGP 26“ wirkt wie der Versuch, die Serie aus der reinen Simulations-Nische zu holen, ohne den Realismus zu opfern. Das neue Physik-System ist der wichtigste Hebel, um Veteranen bei der Stange zu halten. Die Serienbikes sind eine spannende Ergänzung für mehr Abwechslung.

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