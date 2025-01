Im Februar wird mit Update 2 für Planet Coaster 2 ein bedeutendes Update starten, das den Frühling einläutet. Doch dies ist nur der Anfang einer spannenden Reise für Fans des beliebten Freizeitpark-Simulators. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die geplanten Neuerungen und Features, die im Rahmen des Frühlingsupdates hinzukommen.

Im Frühjahr startet eine spannende Roadmap

Zunächst einmal wird Update 2 die Grundlage für viele Verbesserungen und neue Funktionen legen. Eine der aufregendsten Ergänzungen ist die Einführung benutzerdefinierter Video-Werbetafeln und Lautsprecher. Diese ermöglichen den Spielern, ihre Freizeitparks mit noch mehr Individualität und Flair auszustatten. Aber das ist noch lange nicht alles: Synchronisierte Achterbahnen und die Möglichkeit, austauschbare Achterbahnwagen zu verwenden, eröffnen neue kreative Möglichkeiten. Spieler können ihre Achterbahnen noch realistischer und aufregender gestalten. Eine neue Funktion für die Benachrichtigungseinstellungen wird es den Spielern außerdem ermöglichen, Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten, je nach ihren Vorlieben.

Das Update enthält auch spannende Änderungen bei den Fahrgeschäften. Der wiederkehrende Flatride „Pathos III“ wird in die Spielwelt zurückkehren, und es sind noch viele weitere Fahrgeschäfte in Planung. Ferner sind Anpassungen und Verbesserungen der Gäste-Navigation und der Wirtschaft vorgesehen, um das Spielerlebnis zu optimieren. Das Team arbeitet kontinuierlich daran, die Stabilität und Leistung zu verbessern, um ruckelfreie und unterhaltsame Stunden im Park zu gewährleisten.

Planet Coaster 2 Roadmap

Neue Features und Szenarien

Neben diesen grundlegenden Verbesserungen erwarten uns auch neue Funktionen, die die Dynamik und Vielfalt im Spiel erhöhen werden. Gäste werden sich abwechslungsreicher durch den Park bewegen, mit neuen Spezial-Items wie runden Bodenrinnen und aufblasbaren Verformungen. Weitere Anpassungen, wie die Möglichkeit, die Szenerierotation zu steuern und Karrierekarten im Sandbox-Modus als Startlayouts zu nutzen, machen den kreativen Prozess noch flexibler.

Die Roadmap für das Frühjahrs-Update verspricht, Planet Coaster 2 noch abwechslungsreicher zu gestalten. Und für all diejenigen, die gespannt darauf sind, das ursprüngliche Planet Coaster in der neuen Version wiederzuerkennen, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Das Entwicklerteam arbeitet aktiv daran, Inhalte aus dem ersten Teil in Planet Coaster 2 zu integrieren – und das kostenlos.

Das Update wird im Rahmen des ersten Frontier Unlocked-Livestreams des Jahres, der am 26. Februar um 18 Uhr GMT stattfindet, ausführlich besprochen. Hier können Fans einen ersten Blick auf Update 2 und 3 werfen und erfahren, was noch alles in der Zukunft von Planet Coaster 2 geplant ist.

Wie gut sich das Hauptspiel bisher schlägt, verrät euch unser Game-Review zu Planet Coaster 2.