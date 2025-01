Der Januar startet für PlayStation Plus-Abonnenten mit einem wahren Feuerwerk an spannenden Spielen! Im neuen Game Catalog warten Abenteuer, Action und epische Geschichten auf euch, die keine Wünsche offenlassen. Hier geben wir euch einen Überblick über die kommenden Spiele in den Stufen Extra und Premium im Januar 2025.

Eiskalte Mythen und pulsierende Städte

Tauche ein in die mythischen Schneelandschaften von God of War Ragnarök und stelle dich den Herausforderungen der nordischen Götterwelt. Gleichzeitig entführt euch Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name in die düsteren Tiefen von Osakas Unterwelt, wo Verrat und Ehre aufeinandertreffen. Wenn ihr das Abenteuer in der Weite sucht, erwarten euch die gigantischen Sanddünen von Atlas Fallen: Reign Of Sand (unser Review). Die futuristischen Schlachtfelder von SD Gundam Battle Alliance bieten hingegen spektakuläre Kämpfe in Mech-Größe, die Fans von Sci-Fi-Action begeistern werden.

Neben diesen Blockbustern stehen auch außergewöhnliche Titel wie Sayonara Wild Hearts für rhythmische Abenteuer, das düstere Cyberpunk-RPG ANNO: Mutationem und der strategische Tower-Defense-Hit Orcs Must Die 3 bereit. Mit Citizen Sleeper und Poker Club gibt es zudem narrativen Tiefgang und packende Poker-Partien.

Für Premium-Abonnenten: Zeitlose Klassiker

Auch Nostalgiker kommen im Januar auf ihre Kosten. Zwei PS2-Perlen erweitern das PlayStation Plus Premium-Angebot: Das packende Abenteuer Indiana Jones and the Staff of Kings und der gruselige Kult-Hit MediEvil II. Ein Muss für Retro-Fans!

Als Sahnehäubchen bietet PlayStation Plus Premium ein aufregendes Update: Mit dem neuen Systemupdate der PlayStation Portal können Mitglieder weiterhin ausgewählte PS5-Spiele direkt aus der Cloud streamen – immerhin schon über 200 an der Zahl. Der ideale Zeitpunkt, um das Beta-Feature zu testen und die nächste Stufe des Gaming zu erleben.