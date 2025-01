State of Play 2025 – Insider verweist auf Event im Februar

Das Videospieljahr 2025 beginnt mit einem Paukenschlag und scheint eines der spannendsten dieser Generation zu werden. Denn auch abseits der Spiele stehen große Events im Fokus und genau hier könnte es bald Neuigkeiten zu den kommenden Plänen von Sony geben – zumindest wenn man einem bekannten Insider glauben darf.

Ein State of Play im Februar?

Laut NateTheHate, einem prominenten Leaker, der kürzlich mit dem Enthüllungsdatum der Nintendo Switch 2 ins Schwarze getroffen hat, könnte das erste PlayStation State of Play für 2025 bereits im Februar stattfinden. Abgesehen von einem möglichen Insider-Wissen ist dies aber auch ein üblicher Zeitraum, in dem Sony in den vergangenen Jahren ein Event abgehalten hat.

Obwohl dies kein konkretes Datum ist, schürt die Andeutung die Hoffnung, dass PlayStation-Fans nicht mehr lange auf neue Ankündigungen warten müssen. NateTheHate hat sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen, insbesondere mit der Vorhersage, dass die Switch 2 am heutigen Donnerstag enthüllt wird – ein Termin, der sich als korrekt erwiesen hat. Seine aktuelle Prognose, dass die Konsole im Mai oder Juni 2025 erscheinen könnte, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Tradition oder Zufall?

Ein State of Play im ersten Quartal eines neuen Jahres wäre für Sony keine Überraschung. Rückblickend gab es in den letzten Jahren immer ein entsprechendes Event: 2024 am 31. Januar, 2023 am 23. Februar und 2022 am 9. März. Der Januar oder Februar scheinen also bevorzugte Monate für Sony zu sein, um Neuigkeiten zu teilen.

Mit einer Reihe von spannenden Exklusivtiteln und der Erwartung an die nächste Gaming-Generation sind die Hoffnungen für ein frühes State of Play hoch. Ob es jedoch wirklich im Februar stattfindet, liegt noch im Bereich der Spekulationen. Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden – doch falls NateTheHate wieder recht behalten sollte, könnte uns schon bald eine spannende PlayStation-Präsentation bevorstehen.