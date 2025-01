Der Bericht des Insiders Tom Henderson deutet an, dass Ubisoft an einem zweiten Remake arbeitet. Der Codename: Stardust. Doch welches Spiel verbirgt sich dahinter? Kandidaten gibt es genug: von Assassin’s Creed 2 über Brotherhood bis hin zu Revelations. Alles, was nach Assassin’s CreedBlack Flag kam, wird von der Fanbase weniger heiß gehandelt, da der Bedarf für ein Remake geringer ist. Bleibt die Frage: Welche epische Reise will Ubisoft für moderne Konsolen neu aufpolieren?

