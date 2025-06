End of Abyss angekündigt – Survival-Horror in verlassener Untergrundanlage

Das schwedische Studio Abschnitt 9 hat mit End of Abyss ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer angekündigt, das Spieler:innen in die Tiefen einer verfallenen Forschungsanlage entführt. Als junge Kampftechnikerin Cel untersucht man mysteriöse Störungen – und stößt schnell auf weit mehr als nur defekte Maschinen.

Ein technischer Albtraum unter der Erde

End of Abyss spielt in einem unterirdischen Komplex, der schon lange aufgegeben wurde. Dort hausen seltsame Kreaturen, die alles andere als menschlich wirken. Inmitten kaputter Infrastruktur, verfallener Technik und sich langsam entfaltender Narrative erkundet man Schritt für Schritt, was in dieser Anlage einst passiert ist – und was davon noch übrig ist.

Spielerisch mischt der Titel Elemente aus Survival, Erkundung und Action. Mit Scan-Funktionen, Upgrades und improvisierten Werkzeugen tastet man sich durch das labyrinthartige Areal, das sich erst nach und nach vollständig erschließt. Die Kämpfe sollen fordernd sein, das Ressourcenmanagement knapp – und die Atmosphäre spürbar angespannt.

Kleines Team, ambitionierte Vision

Hinter End of Abyss steht Abschnitt 9, ein unabhängiges Studio aus Malmö, dessen Team bereits an anderen erfolgreichen Projekten mitgewirkt hat. Konkrete Details zum Releasezeitraum, Plattformen oder Gameplay-Szenen sind derzeit noch nicht öffentlich – bisher handelt es sich um eine Ankündigung auf Basis offizieller Informationen des Entwicklers.

Ob das Spiel am Ende wirklich hält, was es in der Ankündigung verspricht, wird sich noch zeigen müssen. Was aber schon jetzt auffällt: Der Fokus auf Atmosphäre, langsame Progression und die Mischung aus Technik und Horror könnte vor allem Fans von Soma oder Dead Space neugierig machen.