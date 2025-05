Endgame in Dune: Awakening – Funcom enthüllt ab 18 Uhr neue Details im Livestream

Diesen Monat hat Funcom ein großes Beta-Wochenende für Dune: Awakening veranstaltet, das auf großes Interesse gestoßen ist. Tausende Spieler konnten rund 20 bis 25 Stunden Gameplay erleben und erste Teile der Map „Hagga Basin“ erkunden. Getestet wurden dabei zentrale Survival-Elemente, um das Spiel auf den geplanten Launch am 10. Juni am PC vorzubereiten. Doch das war erst der Anfang.

Ab 18 Uhr gewährt Funcom in einem exklusiven Livestream tiefere Einblicke in das Mid- und Endgame. Die Entwickler zeigen neue Gebiete in Hagga Basin, fortgeschrittene Spielsysteme wie den Landsraad sowie Aktivitäten in der tiefen Wüste. Dabei geht es um komplexes PvE, herausforderndes PvP und den Aufbau mächtiger Basen. Der Stream richtet sich an alle, die wissen wollen, was sie nach dem Einstieg in Dune: Awakening wirklich erwartet.