Endgame-Nachschub: Riesiges Gratis-Update für Dragonkin: The Banished da

Nacon spendiert dem Hack-’n’-Slash „Dragonkin: The Banished“ das kostenlose Update „Dracomundus Purgatory“. Neben neuen Endgame-Inhalten und mächtigen Waffen bringt der Patch endlich echtes Crossplay auf alle Plattformen.

Niemand will seine Freunde wegen der falschen Konsole zurücklassen. Das Update merzt diese Altlast komplett aus und verbindet Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zusammen geht es einfach schneller. Neben dem übergreifenden Multiplayer haben die Entwickler die Beuteverteilung vereinfacht und den gemeinsamen Fortschritt überarbeitet. Wer lieber alleine an seiner Stadt baut, wechselt jetzt nahtlos zwischen Online- und Offline-Modus. Ohne Datenverlust. Das spart Frust.

Ein Wettlauf gegen die Zeit im Fegefeuer

Für Veteranen geht die eigentliche Jagd im Endgame erst los. Über ein Portal am Ende der normalen Jagden betretet ihr das Dracomundus Purgatory.

Der Modus setzt euch mächtig unter Druck. Ihr müsst drei zufällig gezogene Inseln aus einem Pool von über 50 Arealen säubern, während die Uhr gnadenlos abläuft. Wer überleben will, muss Drachenaltäre auf der Karte zerstören. Das bringt wertvolle Extra-Sekunden. Am Ende wartet der Champion des Fegefeuers als Knackpunkt. Wer den Boss legt, streicht mächtige Voracious-Waffen ein.

Die perfekte Waffe schmieden

Die neuen Voracious-Waffen bringen frischen Wind in eure Skillung. Sie kommen mit vollkommen neuen passiven Eigenschaften, die bestehende Builds ordentlich durchschütteln.

Das Grind-System zeigt sich dabei überraschend flexibel. Ihr könnt alte Waffen opfern, um die Macht eurer Voracious-Prügel gezielt zu steigern. An der Schmiede bestimmt ihr die Affixe beim Aufwerten selbst. Das Ahnenraster lässt grüßen. Kein reines Glücksspiel mehr beim Craftequip.

„Dragonkin: The Banished“ macht mit diesem Update genau die richtigen Schritte. Crossplay war überfällig, und das neue Endgame liefert eine knackige Belohnungsschleife für Zeitfresser. Dass der Schmiede-Prozess weniger vom Zufall abhängt, ist ein echter Gewinn für Theorycrafter. Ein starkes Paket für lau.

Spielt ihr Hack-’n’-Slashes lieber mit festen Partnern über Crossplay oder zieht ihr den Solo-Grind im Offline-Modus durch?