Endless Dungeon -Ein neuer Sheriff ist in der Stadt

Bunkers Geschichte reicht weit zurück, denn sie wurde als Teil einer autonomen Polizeieinheit erdacht und konstruiert, die Kriminelle und illegale Lebensformen aufspüren sollte. Obwohl Bunker unerbittlich zivil und höflich ist, duldet sie weder Gesetzesbrecher noch Korruption oder Unhöflichkeit. Für Bunker wurde das berühmte erste Gesetz für das Verhalten von Robotern umgeschrieben: „Während deiner Arbeit darfst du kein Organisationseigentum beschädigen oder durch Untätigkeit zulassen, dass Organisationseigentum zu Schaden kommt.“ Niemand auf der Station scheint jedoch eine Ahnung davon zu haben, wem was gehört, und so fühlt sich Bunker frei, einfach loszulegen.

In Endless Dungeon kämpft man darum, einer mysteriösen Station zu entkommen, indem man eine Gruppe von Elite-Helden zusammenstellt – und Bunker ist dabei keine schlechte Wahl. Wer ist also die glückliche Dame?

