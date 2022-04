Endzone – A World Apart: Survivor Edition zeigt sich im ersten Gameplay

Endzone – A World Apart: Survivor Edition erscheint am 19. Mai 2022.

Die Konsolenversion führt Spieler in die Welt von Endzone ein. Nach einer nuklearen Katastrophe konnten einige wenige Menschen in unterirdische Anlagen fliehen, die “Endzonen”. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche und muss sich einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen stellen, um das Überleben der Siedler sicherzustellen.

Kurz vor dem Release in diesem Mai zeigt Assemble Entertainment den ersten Gameplay-Trailer zu Endzone – A World Apart: Survivor Edition.

