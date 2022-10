Energiekrise: Experten warnen vor Nutzung von Streaming-Diensten auf PS5 & Xbox Series

„Konsolen-Apps unterstützen im Allgemeinen kein Dynamic Range Matching (HDR/SDR) für Videos und zwingen oft alles in die HDR-Ausgabe, was zu ungenauen Farben und Luminanz führt. Weder PlayStation noch Xbox verwenden eine Bildratenanpassung, was bei vielen Titeln zu Videoruckeln führt. PS5 unterstützt Dolby Vision oder Dolby Atmos überhaupt nicht.“

Oftmals weisen diese eine geringere Qualität bei der User-Erfahrung, der Bildqualität oder dem Audio-Output auf. Gerade erst hat es Disney Plus hier zur nativen 4K mit HDR geschafft, was andere mitunter noch missen lassen.

Der zusätzliche Stromverbrauch sei in dem Fall nicht zu vernachlässigen, wie Vergleiche von Flatpanels HD zeigen. Dieser könnte um das 25-fache höher liegen, wenn man die PS5 und einen Chromecast gegenüberstellt. Da Streaming-Dienste durchschnittlich mehr als die Gaming-Funktion genutzt werden, stünde am Ende die ein oder andere überraschende Stromrechnung.

In den Fokus rücken dabei unter anderem die Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus. Experten warnen davor, diese auf energiehungrigen Geräte zu nutzen, etwa auf der PS5 oder Xbox Series, wenn sie ohnehin schon auf dem eigenen TV, einem Chromecast oder ähnlichem integriert sind.

What do you think?