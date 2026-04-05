„Entertainment First“: Sony-CEO Totoki über das Ende der Hardware

Sony hat das Interesse am klassischen Ingenieurswesen endgültig verloren. Was Hiroki Totoki in seinem jüngsten Statement serviert, ist die Kapitulationserklärung gegenüber dem physischen Warenmarkt zugunsten einer digitalen Herrschaft.

Die Transformation vom Elektronik-Pionier zum reinen Inhalte-Verwalter ist abgeschlossen. Über 60 Prozent des Konzernumsatzes stammen mittlerweile aus dem Entertainment-Sektor, wobei das Gaming-Segment den massivsten Anteil beisteuert.

In einem Live-Interview mit der BBC macht der Sony CEO unmissverständlich klar, dass sie nicht mehr für Hardware stehen. Der japanische Riese ist an seinem Erbe erstickt und gibt offen zu, dass der Preisdruck aus China und Korea die klassische Elektroniksparte in die Knie gezwungen hat – Gaming ist das neue, überlebenswichtige Zentrum des Konzerns.

Sony flüchtet aus einem Markt, in dem chinesische und koreanische Hersteller die Preise diktieren und die Margen bei Fernsehern und Playern gegen Null drücken. Der Konzern realisiert, dass man mit dem Verkauf einer Konsole oder eines Displays nur einmal verdient, mit der darauf laufenden Software hingegen jahrelang. Die Hardware wird zum notwendigen Plastikvehikel degradiert, um die lukrativen Lizenzen für Spiele, Filme und Musik an den Mann zu bringen. Wer keine Innovationen bei Bildschirmen mehr liefern kann, verkauft eben die Pixel, die darauf leuchten.

PlayStation als bipolares Machtzentrum

Hinter der Floskel, PlayStation müsse der „beste Ort zum Spielen“ sein, verbirgt sich der nackte Überlebenskampf um die Nutzerzeit. Totoki weiß, dass die Bindung an eine Marke heute nicht mehr über die Qualität des Netzteils, sondern über den Zugang zu exklusiven Welten funktioniert.

Doch die Strategie hat eine zweite, kältere Seite: PlayStation soll gleichzeitig der „beste Ort zum Publizieren“ sein. Das ist kein freundliches Angebot an Entwickler, sondern der Anspruch auf die absolute Gatekeeper-Rolle. Sony wird die Mautstation sein, an der jeder Publisher zahlen muss, der Zugang zu den über 100 Millionen Spielern im Ökosystem sucht. In einer Welt ohne echte Hardware-Konkurrenz durch Xbox wird dieser Anspruch zur Drohung für Dritthersteller, die an Sonys Bedingungen kaum noch vorbeikommen.

Die Evolution zum Lizenz-Verwalter

Dass der größte Umsatzbringer des Konzerns von einem Mann geführt wird, der Gaming lediglich als Geschäftszahl im Quartalsbericht versteht, ist die logische Konsequenz dieser Neuausrichtung. Die Leidenschaft gilt der Skalierbarkeit von Unterhaltung, nicht dem Medium selbst. Wenn Totoki über Synergien zwischen Crunchyroll, Musiklizenzen und PlayStation spricht, meint er die totale Monetarisierung der Freizeit. Die PlayStation ist in dieser Vision kein Spielzeug mehr, sondern das zentrale Abrechnungsterminal für einen globalen Medienapparat. Das Ziel ist nicht mehr das technisch beste Produkt, sondern die effizienteste Extraktion von User-Umsätzen pro Stunde.

Sony-Finanzchef Hiroki Totoki definiert den Konzern offiziell als Unterhaltungsriesen um. Gaming stellt dabei die tragende Säule dar und generiert den Löwenanteil des 60-prozentigen Entertainment-Umsatzes. Wenn Sony also davon spricht, der beste Ort für Publisher zu sein, meinen sie eigentlich die Höhe der Provision, die hängen bleibt.