„Entertainment First“: Sony-CEO Totoki über das Ende der Hardware

Sony hat das Interesse am klassischen Ingenieurswesen endgültig verloren. Was Hiroki Totoki in seinem jüngsten Statement serviert, ist die Kapitulationserklärung gegenüber dem physischen Warenmarkt zugunsten einer digitalen Herrschaft.
Die Transformation vom Elektronik-Pionier zum reinen Inhalte-Verwalter ist abgeschlossen. Über 60 Prozent des Konzernumsatzes stammen mittlerweile aus dem Entertainment-Sektor, wobei das Gaming-Segment den massivsten Anteil beisteuert.
In einem Live-Interview mit der BBC macht der Sony CEO unmissverständlich klar, dass sie nicht mehr für Hardware stehen. Der japanische Riese ist an seinem Erbe erstickt und gibt offen zu, dass der Preisdruck aus China und Korea die klassische Elektroniksparte in die Knie gezwungen hat – Gaming ist das neue, überlebenswichtige Zentrum des Konzerns.
Sony flüchtet aus einem Markt, in dem chinesische und koreanische Hersteller die Preise diktieren und die Margen bei Fernsehern und Playern gegen Null drücken. Der Konzern realisiert, dass man mit dem Verkauf einer Konsole oder eines Displays nur einmal verdient, mit der darauf laufenden Software hingegen jahrelang. Die Hardware wird zum notwendigen Plastikvehikel degradiert, um die lukrativen Lizenzen für Spiele, Filme und Musik an den Mann zu bringen. Wer keine Innovationen bei Bildschirmen mehr liefern kann, verkauft eben die Pixel, die darauf leuchten.
PlayStation als bipolares Machtzentrum
Hinter der Floskel, PlayStation müsse der „beste Ort zum Spielen“ sein, verbirgt sich der nackte Überlebenskampf um die Nutzerzeit. Totoki weiß, dass die Bindung an eine Marke heute nicht mehr über die Qualität des Netzteils, sondern über den Zugang zu exklusiven Welten funktioniert.
Doch die Strategie hat eine zweite, kältere Seite: PlayStation soll gleichzeitig der „beste Ort zum Publizieren“ sein. Das ist kein freundliches Angebot an Entwickler, sondern der Anspruch auf die absolute Gatekeeper-Rolle. Sony wird die Mautstation sein, an der jeder Publisher zahlen muss, der Zugang zu den über 100 Millionen Spielern im Ökosystem sucht. In einer Welt ohne echte Hardware-Konkurrenz durch Xbox wird dieser Anspruch zur Drohung für Dritthersteller, die an Sonys Bedingungen kaum noch vorbeikommen.
Die Evolution zum Lizenz-Verwalter
Dass der größte Umsatzbringer des Konzerns von einem Mann geführt wird, der Gaming lediglich als Geschäftszahl im Quartalsbericht versteht, ist die logische Konsequenz dieser Neuausrichtung. Die Leidenschaft gilt der Skalierbarkeit von Unterhaltung, nicht dem Medium selbst. Wenn Totoki über Synergien zwischen Crunchyroll, Musiklizenzen und PlayStation spricht, meint er die totale Monetarisierung der Freizeit. Die PlayStation ist in dieser Vision kein Spielzeug mehr, sondern das zentrale Abrechnungsterminal für einen globalen Medienapparat. Das Ziel ist nicht mehr das technisch beste Produkt, sondern die effizienteste Extraktion von User-Umsätzen pro Stunde.
Sony-Finanzchef Hiroki Totoki definiert den Konzern offiziell als Unterhaltungsriesen um. Gaming stellt dabei die tragende Säule dar und generiert den Löwenanteil des 60-prozentigen Entertainment-Umsatzes. Wenn Sony also davon spricht, der beste Ort für Publisher zu sein, meinen sie eigentlich die Höhe der Provision, die hängen bleibt.
Ah das ziel ist doch ganz klar die Hardware so teuer zu machen das die leute alle in die Abo Modelle gelockt werden, der feuchte traum von Microsoft,sony,nvidia und ja auch Nintendo. Bei Abo gehört praktisch einem nicht mehr und man ist der ganze der publisher ausgeliefert was conntent und preis Gestaltung angeht. Der typ ist schlimmer als jimbo und hulst zusammen. Als Hardware Hersteller ist schon ein Armutszeugnis. Früher war man invationtion treiber mit der ps3 oder mit der psp/vita jetzt kauft man nur Sachen von der stange klebt ps Logo drauf und benennt Features die amd erfunden um für das eigene Produkt. Wirkt irgendwie wie bei Samsung Smartphones apu Bezeichnung „snapdragon gen 5 elite for galaxy“ ein wirklichen Unterschied hat zu normalen snapdragon gen 5 elite hat man nicht aber Hauptsache man kann was im Marketing behaupten das man was hat was die Konkurrenz nicht hat. Und jetzt will man das selbe mit der Software machen. Ohne die zusatz Einnahmen(30%) von cod,Fifa,fortnine und gatcha spielen hätte man garnicht ein tragfähiges Ökosystem. Ballert geld ohne ende für gaas Müll raus aber das psn mal aufzuräumen von den k.i slop spielen oder Qualität Kontrolle ist kein geld da. Ich sage nur das Jesus spiel. Na wenn der CEO diesen conntent meint dann gute nacht
Also wie schon immer,sorry dieses geblubber ist einfach nur ein alter Hut.
klar, wenn man selber kaum noch liefert, versucht man über die arbeit anderer geld mitzuverdienen ohne selber etwas leisten zu müssen. das ging extrem zur ps4xboxone ära los, als überall zeitexklusivität am start war und die lager sich für so einen quatsch noch bekämpft haben. da gabs auf der xbox die call of duty map früher als auf der playstation, dafür hat man nur auf der playstation den strike von destiny bekommen.
es war lächerlich und zum damaligen zeitpunkt an dreistigkeit und kurzsichtigkeit nicht zu überbieten. alle haben gleich viel gezahlt, es gab aber immer wieder eine plattform, die weniger content für das selbe geld hatte, weil sony und microsoft geld in diesen müll gesteckt haben, anstatt selber spiele zu entwickeln.
naja… zumindest kam mir das damals so vor… da wurden ja noch spiele selber entwickelt, im vergleich zu heute sogar viele. was wir jetzt haben, ist das resultat dieser entscheidungen
eine konsole die ein armutszeugnis ist und quasi nurnoch dafür da ist, das zu spielen, was man sonst auch überall woanders bekommen kann + weniger als eine hand voll eigener exlusivspiele.
ps5, xseries etc sind einfach nurnoch schlechtere low budget pcs für den heimgebrauch und fürs sofa. wobei das mit dem ´´günstig´´ sich ja auch langsam erledigt hat…
was aus der marke playstation geworden ist, kann man nurnoch als beschämend bezeichnen und doch gibt es noch so viele, die das nicht wahrhaben wollen und gründe suchen, das alles toll zu finden xD
unter dem gesichtspunkt ist es auch kein wunder, dass man keine pc spiele mehr veröffentlichen möchte. selbst wenn diese erfolgreich gewesen wären, muss und möchte man die leute halt auf die playstation plattform ´´locken´´
bringt man alles für den pc, läuft es dort besser, sieht besser aus und wird günstiger angeboten.
sony hat ja nichts mehr… sie müssen für ihre paar spiele eine only-konsolen-strategie fahren, damit man überhaupt noch einen grund hat sich diese überteuerten plastikkästen zu kaufen. wer spiderman 9, horizon 6 oder yokai-yotei-tsuhima-wasabi-nigiri 10 möchte, braucht halt ab jetzt wieder eine playstation konsole und muss sony preise zahlen. den service-rotz bekommt man dann für den pc…
der vorteil:
alle die eh in der defense-force sind und ihren herren und meister eifrig in den kommentaren beschützen und huldigen, zahlen freiwillig 80 euro und mehr für diese ´´perlen´´ und mit all den anderne spielen die diese menschen sich auf der playstation kaufen, verdient sony pro titel mit, ohne überhaupt etwas dafür zu machen.
sie locken mit ihren paar titeln, verdienen dann aber bei all den anderen spielen mit, egal von wem sie entwickelt wurden. mehr zahlen, keine garantie auf zukünftige abwärtskompatibilität, miesere performance als am pc, keine modoptionen etc….. exklusiv auf playstation.
viele wollten rüber zum pc und teilweise haben sie das auch getan. die option fällt nun weg…ist die frage ob sich das für sony auszahlt
Ist so die paar exlusiv spiele die Sony hat sind nicht der Rede wert. Man lebt nur noch von der leagacy und der ps4 gen. Wenn ich mein Konsum verhalten angucke dan ist das Verhältnis an third party spielen 70 zu 30%.
Leute die cod oder Fifa spielen kaufen sich noch weniger first party spiele