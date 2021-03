Entlisted – MMO-Shooter startet heute auf PS5

Für Xbox und PC bereits erhältlich, startet heute auch die Preview Version von Entlisted auf PlayStation 5, wie Gaijin Entertainment und Entwickler Darkflow Software bekanntgeben.

Enlisted ist ein Trupp-basierender First-Person MMO-Shooter, der die entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs umfasst. Im Spiel werden Waffen, Militärfahrzeuge und die Atmosphäre dieser Epoche detailreich nachgebildet, während man die massiven Zusammenstöße zwischen Soldaten, Panzern und Flugzeugen mit Artillerie- und Seeunterstützung erlebt.

Zu Beginn werden die Spieler in der „Schlacht um Moskau„-Kampagne kämpfen, in der der erbitterte Zusammenstoß der deutschen und sowjetischen Truppen in den Vororten der Russischen Hauptstadt im Winter 1941/41 stattfand. Die Kampagne umfasst außerdem die „Invasion in der Normandie„, die die alliierte Landung am D-Day und die darauffolgenden Schlachten beschreibt. Weitere Kampagnen sind bereits in der Entwicklung, einschließlich der „Schlacht um Berlin“ und mehr.

Features

Epische Schlachten, die so massiv wirken, wie die historischen Vorbilder.

Großer Beitrag jedes Spielers zum Sieg des Teams: trotz der des Ausmaßes der Schlachten, hängt das Ergebnis stark von der Leistung der Spieler ab.

10+ unterschiedliche Trupp-Klassen wie Sturm, Scharfschützen, Schwer, Mörser, Flammenwerfer, Panzerabwehr, Pionier, Fernmeldung, Panzerbesatzung, Flugzeugpiloten und andere.

Hunderte Waffen, Bodenfahrzeuge und Flugzeugtypen. Jedes von ihnen basiert auf einem realen Modell, die in den einzelnen historischen Kampagnen des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurden.

Die Spieler können ihre Trupps nach ihrem individuellen Spielstil anpassen und ausbilden, Perks und Upgrades freischalten, solange es der historischen Genauigkeit nicht widerspricht.

Entlisted ist ab heute als Preview-Version für PS5 erhältlich. Die Vollversion erscheint dann als Free-2-Play Version.