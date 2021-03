Entlisted startet im April in die Open Beta

Gaijin Entertainment und Entwickler Darkflow Software starten im April mit der Open Beta-Phase ihres MMO-Shooter Entlisted auf PS5, Xbox Series und PC. Dafür wurden zahlreiche Anpassungen vorgenommen.

Unter anderem gibt es ein komplett neue Meta Game, neue Missionen, Fahrzeuge und Waffen, ebenso die beiden Kampagnen-Missionen Battle for Moscow und Invasion of Normandy. Außerdem kann man sich auf noch mehr historische Kriegsmaschinen freuen, wie den US P-38J Fighter, die Soviet RM-50 Mortar, den German Pz.Kpfw. IV Ausf. H. Tank und weitere.

„Während der Closed Beta wurden bereits Hunderte von Änderungen im Spiel implementiert, die auf Feedback und Daten der Spieler basieren, einschließlich verbesserter künstlicher Intelligenz der Soldaten, verbesserter Waffen- und Fahrzeugbalance und Anpassung der maximalen Anzahl von Soldaten in verschiedenen Klassengruppen.“

Zahlreiche Optimierungen

Die Open Beta startet nun mit einem deutlich verbessertem Fortschrittssystem, ein geringerer Einfluss zufälliger Mechaniken und eine bessere Kontrolle der Spieler über den Level-Up-Prozess. Das Abschließen von Kampfaufgaben, um die Battle Pass-Levels zu durchlaufen, wird zudem mit einzigartigen Waffen und hochrangigen Soldaten sowie Fahrzeug-Skins, Erfahrungs-Boostern, Spielwährung und vielem mehr belohnt.

Enlisted ist ein Trupp-basierender First-Person MMO-Shooter, der die entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs umfasst. Im Spiel werden Waffen, Militärfahrzeuge und die Atmosphäre dieser Epoche detailreich nachgebildet, während man die massiven Zusammenstöße zwischen Soldaten, Panzern und Flugzeugen mit Artillerie- und Seeunterstützung erlebt.

Die Open Beta von Entlisted startet am 08. April 2021.