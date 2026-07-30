Enttäuschend? Erste Vorab-Eindrücke zu Gears of War: E-Day geleakt

Versehentlich wurde eine Multiplayer-Preview zu „Gears of War: E-Day“ veröffentlicht. Der Tenor fällt gemischt aus: Das Fundament stimmt, aber der PvP-Modus haut bisher niemanden vom Hocker.

Da ist den Kollegen von Insider Gaming wohl etwas zu früh der Finger ausgerutscht. Ein versehentlich veröffentlichter Vorschau-Bericht liefert uns erste konkrete Eindrücke zum Multiplayer-Modus von „Gears of War: E-Day“. Das Urteil fällt dabei erstaunlich verhalten aus. Der Modus sei weder richtig gut noch komplett katastrophal. Er ist schlicht ganz okay.

Das tut weh. Vor allem bei einer Reihe, die ihren Kultstatus auch dem knallharten PvP zu verdanken hat.

Der Autor des Leaks gibt zwar zu, persönlich eher Fan der Singleplayer-Kampagne zu sein. Trotzdem sitzt die Dämpfung. Nach dem verhaltenen Echo auf „Gears 5“ sollte „Gears of War: E-Day“ der große Befreiungsschlag werden.

Die Kernmechaniken sitzen – und jetzt?

Die gute Nachricht vorweg: Das fundamentale Gears-Gefühl scheint zu stimmen. Bewegung, Trefferfeedback und die düstere Optik passen zum Vorbild. Das treffsichere Trefferfeedback ist da. Es fühlt sich nach Gears an.

Das reicht aber scheinbar noch nicht für echte Begeisterung. Die Sorge bleibt, dass The Coalition das Rad zu wenig weiterdreht oder am Ziel der Fans vorbeischießt. Genaueres erfahren wir schon bald: Anfang August startet eine offene Beta, in der wir uns selbst ein Bild machen können.

Kein Grund zur Panik, aber ein klarer Schuss vor den Bug. Das Gunplay scheint zu sitzen, doch der Funke im PvP sprang in der Vorschau-Version noch nicht über. Wer Hoffnung auf ein meisterhaftes Comeback setzt, sollte die Erwartungen bis zur Beta im August lieber leicht zügeln. Sollte das Spiel doch floppen, ist uns der PlayStation-Release gewiss, denn das Geld muss wieder reinkommen, egal wie.

Braucht ein neues Gears überhaupt einen absolut überragenden Multiplayer, oder seid ihr primär für den harten Prequel-Storymodus am Start?