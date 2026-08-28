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Entwickler von Godfall schicken Armatus am 7. Januar ins Rennen

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Der neue Singleplayer-Shooter Armatus von den Godfall-Machern hat ein Release-Datum. Alle Infos zum PS5-Start am 7. Januar.

Armatus

Counterplay Games hat Nägel mit Köpfen gemacht und dem Singleplayer-Shooter „Armatus“ mit dem 7. Januar ein konkretes Erscheinungsdatum verpasst. Der Titel gibt damit den Startschuss für ein extrem vollgepacktes Gaming-Frühjahr.

Das Entwicklerstudio Counterplay Games wechselt damit von der vagen Winter-Ankündigung zu einer klaren Punktlandung auf der PS5.

Loot-Slasher war gestern, jetzt wird geballert

Viele werden sich bei dem Namen Counterplay Games sofort an den PS5-Launch-Titel „Godfall“ erinnern. Der bunte Loot-Slasher hatte damals seine Ecken und Kanten, glänzte aber vor allem bei der Treffer-Rückmeldung und dem reinen Kampfgefühl. Genau hier setzt Armatus an. Die Gameplay-DNA ist unverkennbar da, verschiebt den Schwerpunkt diesmal aber massiv auf Fernkampf und massive Ballereien aus der Third-Person-Perspektive.

Das kann absolut aufgehen. Wenn das Studio das handfeste Spielgefühl aus Godfall nimmt und es mit knackiger Gunplay-Action kreuzt, erwartet uns ein richtig griffiger Singleplayer-Schnetzler. Wer Bock auf gepflegtes Baller-Chaos hat, sollte den Titel definitiv auf dem Radar behalten.

Die Vorzeichen stehen solide. Counterplay Games muss beweisen, dass sie aus den Schwächen von „Godfall“ gelernt haben und mehr liefern als nur schöne Fassade. Stimmt die Balance aus Waffen-Handling und Gegnerwellen, wird das ein echter Geheimtipp für den Jahresstart.

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