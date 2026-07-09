Entwicklung von The Elder Scrolls 6 könnte sich erheblich verzögern

Die jüngste Entlassungswelle bei Microsoft trifft die Entwicklung von „The Elder Scrolls 6“ direkt und entzieht Bethesda Game Studios über 50 Entwickler, darunter langjährige Kernkräfte.

Interne Quellen aus dem Studio bestätigen, dass der Stellenabbau die Produktion des Skyrim-Nachfolgers spürbar ausbremsen wird. Ein offizielles Release-Zeitfenster existiert ohnehin noch nicht. Das Spiel ist laut aktuellen Berichten noch mindestens zwei Jahre von einer Veröffentlichung entfernt.

Layoffs in den Bethesda-Abteilungen

Der Stellenabbau bei Bethesda ist Teil einer konzernweiten Entlassungswelle von vorerst 1.600 Mitarbeitern unter der neuen Xbox-CEO Asha Sharma. Insgesamt verliert die Gaming-Sparte von Microsoft ein Fünftel ihrer Belegschaft. Bei Bethesda trifft es Programmierer, Artists und Designer gleichermaßen – bis hin zu Veteranen, die seit Morrowind-Zeiten im Studio aktiv waren.

Die Reduzierung führt intern zu der konkreten Befürchtung, dass der Verlust von Studio-Know-how durch billigere, externe Zeitarbeiter aufgefangen werden soll. Bethesda nutzt proprietäre, also eigens entwickelte Werkzeuge. Externe Kräfte müssen diese Tools erst mühsam erlernen. Das kostet Zeit. Die verbleibenden Entwickler erwarten deshalb eine signifikante Verzögerung des Projekts sowie künftige Crunch-Phasen, um den personellen Aderlass auszugleichen.

Die Dramatik in den Büros

Die Bethesda Games Studio Union versucht derzeit, über die Xbox-Player-Voice-Plattform Druck auf Microsoft aufzubauen. Das gelingt teilweise. Intern nimmt die Reaktion der Belegschaft jedoch beinahe morbide Züge an. In den Studios in Dallas und Rockville wurden provisorische Gedenkstätten für entlassene Kollegen errichtet – komplett mit gerahmten Fotos und Blumensträußen, wie sie sonst bei Trauerfeiern üblich sind. Die Personalabteilung schritt bei mindestens einem dieser Altäre bereits ein und ließ ihn abbauen.

Diese Verhaltensweise zeigt, wie tief der Schock sitzt. Sie wirkt aus Außenstehendensicht aber auch ein Stück weit inszeniert. Ein Arbeitsplatzverlust ist ein harter Einschnitt. Ihn wie einen Todesfall zu inszenieren, verschiebt die Relationen.

Das ZeniMax-Verschiebebahnhof-Dilemma

Das Management versucht derweil, Löcher in der Entwicklung durch Personalverschiebungen zu stopfen. Mitarbeiter von ZeniMax Online Studios (ZOS), den Machern von „The Elder Scrolls Online“, sollen bei „The Elder Scrolls 6“ aushelfen. Dieser Plan hat einen logischen Haken. ZOS wurde selbst massiv dezimiert und verlor laut offiziellen Meldungen 212 Mitarbeiter.

Gleichzeitig brennt es an anderen Ecken der Bethesda-Muttergesellschaft. Bei id Software wurden 136 von 185 Vollzeitstellen gestrichen. Obsidian Entertainment verlor ein Viertel der Belegschaft und wurde nun für ein neues Fallout-Spiel eingeteilt, bei dem Bethesda wiederum Schützenhilfe leisten muss. Das Personal reicht vorne und hinten nicht. Die Rechnung geht nicht auf.