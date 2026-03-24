Epic Games entlässt 1.000 Mitarbeiter: Das Ende der unendlichen Wachstums-Wette

Epic Games streicht über 1.000 Stellen, nachdem das Engagement in „Fortnite“ massiv eingebrochen ist. CEO Tim Sweeney zieht die Reißleine, um das Unternehmen durch drastische Kostensenkungen zu stabilisieren.

Der Kahlschlag folgt auf eine fatale Fehleinschätzung der Marktdynamik im Jahr 2025. Das Fundament bröckelt an der wichtigsten Stelle: Das Nutzer-Engagement in „Fortnite“ sinkt rapide. Die goldene Gans legt keine Eier mehr, sie verliert Federn.

Tim Sweeney räumt in einem öffentlichen Memo ein, dass die Ausgaben die Einnahmen massiv übersteigen. Um die Zahlungsfähigkeit zu sichern, müssen 500 Millionen US-Dollar an Fixkosten weichen. Marketingbudgets werden gestrichen, externe Verträge aufgelöst, offene Stellen schlicht gelöscht. Es ist die harte Landung in einer Realität, in der unendliches Wachstum nicht existiert.

Die Quittung für den Metaverse-Größenwahn

Die Branche kämpft mit einer Sättigung, die Epic besonders hart trifft. Während die Hardware-Verkäufe der aktuellen Konsolengeneration bestenfalls im Rahmen sind, konkurriert „Fortnite“ nicht mehr nur mit Call of Duty, sondern mit jeder Minute Bildschirmzeit auf TikTok oder YouTube. Die Rückkehr auf den Mobilfunkmarkt verläuft schleppend. Die Optimierung für Milliarden von Smartphones ist teuer und technisch komplexer als gedacht. Epic hat sich als Vorreiter gegen die Store-Monopole von Apple und Google positioniert, doch dieser Kampf kostet Blut. Viel Blut.

Sweeney wird in seinem Schreiben an die Belegschaft schmerzhaft deutlich: „The downturn in Fortnite engagement that started in 2025 means we’re spending significantly more than we’re making, and we have to make major cuts to keep the company funded.“

Dieser Satz markiert das Ende einer Ära des ungebremsten Ausprobierens. Jedes Projekt, das keine unmittelbare Rendite verspricht, steht nun auf dem Prüfstand. Der Fokus verschiebt sich radikal zurück auf das Kerngeschäft: saisonale Inhalte für „Fortnite“ und die Weiterentwicklung der technischen Basis.

Technologische Flucht nach vorn

Trotz des personellen Aderlasses hält das Studio an seinem straffen Zeitplan fest. Der Übergang von der Unreal Engine 5 zur Version 6 soll beschleunigt werden. Man flüchtet sich in die nächste Generation, um der aktuellen Stagnation zu entkommen. Der UEFN (Unreal Editor for Fortnite) soll stabiler werden, um Creator stärker an die Plattform zu binden. Das Ziel ist klar: Epic will weg vom reinen Spielehersteller, hin zum Infrastruktur-Provider für die gesamte Unterhaltungsindustrie. Dass dafür tausende Biografien geopfert werden, ist der Preis für diesen strategischen Schwenk.

Die Abfindungen klingen auf dem Papier fair. Vier Monate Grundgehalt, verlängerte Krankenversicherung in den USA und beschleunigte Aktienoptionen bis 2027. Epic hat sich in der Vergangenheit mehrfach neu erfunden – vom 2D-Plattformer zu Unreal, vom Konsolen-Shooter „Gears of War“ zum Service-Giganten „Fortnite“. Doch diesmal ist der Gegner kein technologischer Wandel, sondern die Ermüdung einer übersättigten Zielgruppe.

Das Geschäftsmodell „Dauerhaftes Wachstum durch Skin-Verkäufe“ hat sein physikalisches Limit erreicht. Punkt.