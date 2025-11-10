Ereban: Shadow Legacy kommt 2026 für PS5 und Xbox, inkl. Collector’s Edition

SelectaPlay hat sich mit Baby Robot Games zusammengetan, um Ereban: Shadow Legacy 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Spieler können sich auf digitale Versionen freuen, während PS5-Fans zudem Standard- und Collector’s Editions vorbestellen können. Das Spiel verspricht eine Mischung aus Stealth, Plattform-Action und einer packenden Sci-Fi-Story, in der Licht und Dunkelheit aufeinandertreffen.

In Ereban: Shadow Legacy schlüpft man in die Rolle von Ayana, der letzten Nachfahrin eines fast vergessenen Volkes. Ausgestattet mit mystischen Schattenfähigkeiten und futuristischen Gadgets, durchquert man ein Universum im Niedergang. Entscheidungen haben Konsequenzen: Töten oder verschonen, verstecken oder angreifen – jede Wahl formt das Schicksal.

Collector’s Edition bietet mehr als nur das Spiel

Die Collector’s Edition für PS5 ist klar auf Fans zugeschnitten, die mehr als nur das digitale Erlebnis suchen. Sie enthält:

Physische Version des Spiels

Digitaler Original-Soundtrack

Drei hochwertige Art-Postkarten

Helios- und Forgotten Sun-Patches zum Aufbügeln

Ayana-Masken-Schlüsselanhänger

Alles in einer edlen Collector’s Box

Sowohl Standard- als auch Collector’s Editionen sind ab sofort bei lokalen Händlern vorbestellbar.

„Collector’s Edition von Ereban: Shadow Legacy

Gameplay und Story: Schatten als Waffe

Als Stealth-Plattformer kombiniert Ereban: Shadow Legacy flüssiges Gameplay mit erzählerischem Tiefgang. Mit der Shadow-Merge-Fähigkeit taucht Ayana in Schatten ein, schleicht durch Wände, lauert Gegnern auf und erklimmt unmögliche Höhen. Das Spiel fordert nicht nur Geschick, sondern auch moralische Entscheidungen. Wer verschont wen, welche Spuren hinterlässt man?

Spieler erleben nicht nur actionreiche Schleichpassagen, sondern auch eine tiefgründige Geschichte über Vergessenheit, Macht und die Folgen eigener Entscheidungen. Für Fans von Story-getriebenen Stealth-Plattformern könnte Ereban: Shadow Legacy zu einem echten Geheimtipp werden.

Mit der Kombination aus Stealth-Mechaniken, packender Story und einer liebevoll gestalteten Collector’s Edition setzt Ereban: Shadow Legacy ein starkes Ausrufezeichen im Indie-Segment. Ob es gelingt, die Balance zwischen Gameplay-Tiefe und narrativer Dichte zu halten, bleibt abzuwarten. Für Spieler, die Entscheidungen mit Gewicht schätzen, lohnt sich die Vorbestellung jetzt schon.

Frage an die Community: Wie wichtig sind euch moralische Entscheidungen in Stealth-Spielen – sollte jede Wahl spürbare Konsequenzen haben oder reicht die Atmosphäre?