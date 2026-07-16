Erscheint eine Watch Dogs Collection für die aktuellen Konsolen?

Ein neuer Leak aus der Gerüchteküche deutet darauf hin, dass Ubisoft seine Hacker-Reihe in Form einer Watch Dogs Collection auf Nintendos Next-Gen-Konsole bringen könnte. Die Meldung basiert auf Händler-Listungen mit mutmaßlichen Platzhalter-Daten.

Die Sammlung soll die älteren Ableger der Reihe für die kommende portable Hardware bündeln. Für Ubisoft ist das ein Standard-Manöver. Neue Hardware verlangt nach Content, und alte Katalogtitel verursachen minimale Entwicklungskosten. Das finanzielle Risiko tendiert gegen null und deckt sich mit vorherigen Berichten um die Reihe.

Das technisch anspruchsvollere Gewand der Nintendo Switch 2 macht die Portierung von Titeln der PS4- und Xbox One-Ära überhaupt erst wirtschaftlich sinnvoll. Während die Ur-Switch bei Open-World-Spielen dieser Größenordnung oft an ihre CPU-Grenzen stieß, liefert die neue Konsolengeneration die nötige Rohleistung ohne teure Downscaling-Prozesse.

Totgesagte Marken existieren im Ubisoft-Katalog weiter

Die Watch Dogs-Reihe gilt seit dem mäßigen Abschneiden von „Watch Dogs: Legion“ im Jahr 2020 als pausiert. Medienberichte sprachen wiederholt davon, dass die Marke intern auf Eis liegt. Das ist die halbe Wahrheit. In der Bilanz von Publishern sterben bekannte Marken extrem langsam. Altdaten generieren durch Sales, Abonnements und Portierungen kontinuierlich Umsatz, ohne dass neue Millionenbudgets für die Produktion riskiert werden müssen.

Die Marke besitzt zudem eine loyale Fangemeinde, die besonders den zweiten Teil für seine lebendige Open-World-Struktur schätzt. Diese installierte Basis reicht aus, um die Portierungskosten zu rechtfertigen.

Kommen jetzt native Current-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series?

Die entscheidende Frage für die bestehende Spielerschaft lautet, ob dieses Switch 2-Projekt zeitgleich native Upgrades oder Patches für PlayStation 5 und Xbox Series X/S nach sich zieht. Bislang laufen „Watch Dogs“ und „Watch Dogs 2“ auf den aktuellen Konsolen lediglich über die Abwärtskompatibilität, limitiert auf die alten Framerates und Auflösungen.

Die Wahrscheinlichkeit für echte Current-Gen-Ports steigt durch den Switch-2-Leak messbar. Wenn Ubisoft die alten Code-Basen ohnehin für moderne Grafikschnittstellen und modernere Systemarchitekturen anfasst, ist der Schritt zu einem parallelen Release auf PS5 und Xbox Series rein logisch. Der Aufwand für die Anpassung an aktuelle Konsolen ist dann minimal. Ob diese Versionen allerdings kostenlos als Patch oder als kostenpflichtiges Remaster erscheinen, bleibt offen.

Der Leak ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen, aber er ergibt wirtschaftlich Sinn. Diese potenzielle Collection ist primär die Chance, die besseren ersten beiden Teile endlich mit zeitgemäßer Performance zu spielen. Ein neues Spiel ersetzt das nicht. Es ist Resteverwertung auf hohem Niveau. Eben Business.