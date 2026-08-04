Erst Disc-Aus, dann Preisschock: Sind 120-Dollar-Spiele die neue Realität?

Kaum hat Sony den Deckel auf den physischen Gebrauchtmarkt geschraubt, wartet schon die nächste Diskussion auf die Community. Die potenzielle Marke von 120 US-Dollar für eine einfache Standardversion von Spielen – ein Preisschild, bei dem viele lautstark schwören würden, ihr Hobby endgültig an den Nagel zu hängen.

Aktuelle Diskussionen über künftige Softwarepreise entbehren jedoch jeder Marktgrundlage. Sonys eigentliche Baustelle liegt nicht in der nächsten Preiserhöhung, sondern in den ungelösten Fragen des digitalen Eigentums.

120 US-Dollar für Software sind im aktuellen Markt unrentabel

Im aktuellen Branchen-Podcast Broken Silicon diskutierten Hardware-Analyst Moore’s Law Is Dead und Insider Jez Corden über die künftige Preisgestaltung im PlayStation-Ökosystem. Eine Anhebung des Standardpreises auf 120 US-Dollar steht dort vorerst nicht zur Debatte.

Der Markt absorbiert nach dem Preissprung auf zuletzt 80 US-Dollar im Fall von „GTA 6“ kaum noch weitere Erhöhungen ohne spürbare Umsatzeinbußen. Sony kennt die Schmerzgrenze der Kundschaft. Das Budget der Käufer ist begrenzt.

Der digitale Vertrieb kompensiert den Preisdruck

Sony muss die Preise gar nicht auf 120 Dollar anheben, weil das digitale Ökosystem den Gewinn pro verkauftem Spiel von selbst steigert. Beim physischen Verkauf verbleiben oft nur etwa 50 bis 60 Prozent des Verkaufspreises beim Publisher.

Im hauseigenen PlayStation Store kassiert Sony 100 Prozent bei Eigenproduktionen und behält 30 Prozent Provision bei Drittherstellern. 70 Prozent wandern als garantierter Gewinn zurück. Dieser Aufschlag fängt steigende Entwicklungskosten ab. Eine Preiserhöhung an der Kasse wird überflüssig. Sony & Co. verdienen am gleichen Produkt schlicht mehr.

Die Kehrseite der Marge ist die Enteignung auf Zeit

Der Verzicht auf Discs bringt maximale Plattformkontrolle. Für den Käufer ändert sich das Rechtsverhältnis grundlegend. Im PlayStation Store gibt es kein Eigentum. Der Kunde erwirbt eine reine Nutzungslizenz, die an die AGB und die Existenz der Sony-Server und den Account gebunden ist. Ein Account-Bann, Lizenzstreitigkeiten mit Rechteinhabern oder die Abschaltung von Verifizierungs-Servern bedeuten den Totalverlust der Bibliothek. Weiterverkauf existiert nicht. Vererbung ebenso wenig. Sony maximiert die eigene Marge auf Kosten der Käuferrechte.

Für Spieler bringt die aktuelle Lage kurzfristig Entwarnung an der Preisseite, offenbart aber das langfristige Risiko beim digitalen Kauf. Preisschilder von 120 Dollar sind vorerst reine Fiktion. Die schrittweise Enteignung in der eigenen Spielebibliothek ist dagegen längst gelebte Praxis. Kurzum: Freundet euch mit dem digitalen Zeitalter an, bevor Sony sich das Geld eben andersrum holt.