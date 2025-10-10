Erste Bilder zur Xbox Next: Microsofts Magnus-Chip soll Sonys PS6 Paroli bieten

Ein aktueller Leak sorgt für Gesprächsstoff. Der Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead hat in einem aktuellen Video angeblich die ersten Bilder des Xbox Next SoC, Codename Magnus, geteilt. Das Bauteil soll das Herzstück der nächsten Konsolengeneration von Microsoft bilden, und es scheint, als wolle man diesmal keine halben Sachen mehr machen.

Laut dem Insider, und wie bereits am gestrigen Donnerstag ausführlich berichtet, setzt der Magnus-Chip auf TSMCs 4-nm-Fertigung und kombiniert 16 Zen-5-Kerne mit 60 RDNA-5-Compute Units. Unterstützt wird das Ganze von 24 GB GDDR7-RAM, was gegenüber der aktuellen Generation einen deutlichen Bandbreiten-Schub bedeutet.

Anders als bei der Xbox Series S will Microsoft laut MILD offenbar keine abgespeckte Zweitkonsole mehr anbieten, die Xbox Next soll als echtes Flaggschiff antreten, möglicherweise erneut mit leichtem Vorsprung auf die PlayStation 6.

Xbox Next vs. PS6: Kopf-an-Kopf im High-End-Segment

Technisch scheinen sich beide Konsolen diesmal stärker anzugleichen. Auch Sonys PS6 wird Gerüchten zufolge auf Zen 5-CPUs und RDNA-5-Grafik setzen, allerdings mit leicht geringerer CU-Zahl (56–60 beim Basismodell). Der vermeintliche Vorsprung der Xbox Next bei den Grafik-Einheiten könnte Microsofts Marketing freuen – in der Praxis werden jedoch Taktfrequenzen, Kühlung und Entwickler-Tools den Ausschlag geben. Sony hat hierzu gemeinsam mit AMD neue Technologien wie Neuroarrays vorgestellt, die wohl das Herzstück der PS6 bilden werden.

Der Insider ordnet den Leak entsprechend nüchtern ein. Die Xbox Next könnte auf dem Papier die Nase vorn haben, doch Sonys bewährte Entwicklungsumgebung und das Ökosystem bleiben starke Trümpfe. Entscheidend wird sein, ob Microsoft diesmal nicht nur mehr Leistung, sondern auch überzeugende Spiele liefert, ein Punkt, an dem die Series-Generation zuletzt schwächelte.

Erster Blick auf den angeblichen Xbox-Next-Chip „Magnus“ – das Herzstück von Microsofts kommender Konsolengeneration.

Das bedeutet für Spieler

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, positioniert sich Microsoft deutlich selbstbewusster im Konsolenmarkt. Nach Jahren mit geteiltem Line-up und unklarer Strategie zielt die Xbox Next offenbar direkt auf Sonys Kernzielgruppe: Technik-Enthusiasten, die maximale Leistung wollen, aber zu einem entsprechendem Preis. Wann die Konsole offiziell vorgestellt wird, ist noch offen, Branchenbeobachter rechnen aber mit einer Enthüllung im Laufe von 2026 und einem Launch im Jahr 2027.

Bis dahin bleibt der Magnus-Chip vor allem eines: ein Symbol für Microsofts Comeback-Ambitionen im Konsolenkrieg.