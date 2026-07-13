Latest

Erste In-Game-Bilder geleakt: Führt uns Assassin’s Creed Hexe nach Deutschland?

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Kommentare
2 Min Read
Assassins Creed Hexe

Ein neuer In-Game-Leak zu Assassin’s Creed Hexe zeigt eine gotische Kathedrale. Alles deutet auf die Hexenprozesse in Deutschland um 1630 hin.

Ein neuer Medien-Leak zeigt erstmals Bildmaterial aus dem mit Spannung erwarteten „Assassin’s Creed Hexe“ von Ubisoft. Die geleakte In-Game-Aufnahme einer gotischen Kathedrale untermauert die Vermutungen der Community zur düsteren Epoche.

Der bekannte Leaker Rogue I Tx hat über die Plattform X ein Bild geteilt, das eine gotische Kathedrale in einer frühen Entwicklungsphase zeigt. Dieses Bauwerk soll laut dem Insider eine Schlüsselrolle in der Story einnehmen.

Architektur als historischer Wegweiser

Das Gebäude schreit förmlich nach mitteleuropäischer Gotik. Genauer gesagt: Das Ding sieht nach einem deutschen Dom aus. Gerüchte über das Setting gibt es schon länger, aber dieses Bild liefert die visuelle Bestätigung. Die Architektur erinnert stark an historische Vorbilder aus Köln, Nürnberg, Prag oder Wien. Damit verdichten sich die Zeichen, dass uns Ubisoft mitten in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wirft.

Das passt perfekt zu den bisherigen Story-Spekulationen. Die Rede ist von den brutalen europäischen Hexenverfolgungen. Dieser historische Horror erreichte in Deutschland zwischen 1626 und 1631 seinen absolut tödlichen Höhepunkt. Die Massenprozesse in den Regionen Bamberg und Würzburg fordern Hunderte Opfer. Es ist das dunkelste Kapitel der europäischen Geschichte. Genau hier scheint „Assassin’s Creed Hexe“ anzusetzen.

Die Reihe braucht nach den gewaltigen RPG-Monstern dringend einen echten Tapetenwechsel. Das Setting rund um Aberglaube, religiösen Fanatismus und finstere Wälder im Deutschland des 17. Jahrhunderts hat gigantisches Potenzial für ein echtes Stealth-Abenteuer. Das geleakte Bild zeigt ein unverbrauchtes Szenario, das der Serie die nötige Prise Horror verpassen könnte. Hoffen wir, dass Ubisoft den Mut hat, die Brutalität dieser Ära ungeschönt zu zeigen.

More Read

Assassins Creed Black Flag Resynced Artwork 1
Zwei Millionen Verkäufe am ersten Tag: Assassin’s Creed Black Flag Resynced bricht Serien-Rekorde
Asassins Creed Black Flag Reynced Stealth
Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft reagiert auf DLC-Kritik
Ghost Recon Wildlands Definitive Edition
Ghost Recon Wildlands vor PS5-Upgrade: Leak enthüllt Definitive Edition und DLCs
Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Jahn
13. Juli 2026 10:17

Auf den Teil freue ich mich extrem. Ein düsteres setting zur Zeit der Hexenverbrennung wird bestimmt der Hammer.

Last edited 2 Minuten zuvor by Jahn
0
Antworten
Crydog
13. Juli 2026 08:31

Mal sehen eigentlich kein lust auf europäische Burgen bzw. Mittelalter

0
Antworten

The Trends

Call of Duty: Black Ops 1 & 2 brechen Verkaufscharts im PlayStation Store

Call of Duty: Black Ops 1 und 2 dominieren nach dem PS5-Shadow-Drop…

10 Kommentare

PS6 erst 2028? Gerüchte um Preisschock und Release-Verschiebung

Gerüchte um die PS6 deuten auf einen Release im Jahr 2028 für…

33 Kommentare

EU-Kommissar stellt klar: Sony darf Discs sterben lassen

Keine Rettung durch die EU: Ab 2028 killt Sony physische PS5-Spiele endgültig.…

27 Kommentare

You Might Also Like