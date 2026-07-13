Erste In-Game-Bilder geleakt: Führt uns Assassin’s Creed Hexe nach Deutschland?

Ein neuer Medien-Leak zeigt erstmals Bildmaterial aus dem mit Spannung erwarteten „Assassin’s Creed Hexe“ von Ubisoft. Die geleakte In-Game-Aufnahme einer gotischen Kathedrale untermauert die Vermutungen der Community zur düsteren Epoche.

Der bekannte Leaker Rogue I Tx hat über die Plattform X ein Bild geteilt, das eine gotische Kathedrale in einer frühen Entwicklungsphase zeigt. Dieses Bauwerk soll laut dem Insider eine Schlüsselrolle in der Story einnehmen.

Architektur als historischer Wegweiser

Das Gebäude schreit förmlich nach mitteleuropäischer Gotik. Genauer gesagt: Das Ding sieht nach einem deutschen Dom aus. Gerüchte über das Setting gibt es schon länger, aber dieses Bild liefert die visuelle Bestätigung. Die Architektur erinnert stark an historische Vorbilder aus Köln, Nürnberg, Prag oder Wien. Damit verdichten sich die Zeichen, dass uns Ubisoft mitten in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wirft.

Das passt perfekt zu den bisherigen Story-Spekulationen. Die Rede ist von den brutalen europäischen Hexenverfolgungen. Dieser historische Horror erreichte in Deutschland zwischen 1626 und 1631 seinen absolut tödlichen Höhepunkt. Die Massenprozesse in den Regionen Bamberg und Würzburg fordern Hunderte Opfer. Es ist das dunkelste Kapitel der europäischen Geschichte. Genau hier scheint „Assassin’s Creed Hexe“ anzusetzen.

Die Reihe braucht nach den gewaltigen RPG-Monstern dringend einen echten Tapetenwechsel. Das Setting rund um Aberglaube, religiösen Fanatismus und finstere Wälder im Deutschland des 17. Jahrhunderts hat gigantisches Potenzial für ein echtes Stealth-Abenteuer. Das geleakte Bild zeigt ein unverbrauchtes Szenario, das der Serie die nötige Prise Horror verpassen könnte. Hoffen wir, dass Ubisoft den Mut hat, die Brutalität dieser Ära ungeschönt zu zeigen.