Erste Liebe als interaktives Bilderbuch: The Day I Became a Bird erscheint im April

Das emotionale Adventure „The Day I Became a Bird“ bringt am 16. April die Geschichte über Schüchternheit und die erste große Liebe auf PC, PlayStation und Switch. Basierend auf einem französischen Kinderbuch setzt der Titel auf handgezeichnete Optik und entschleunigtes Gameplay statt auf komplexe Mechaniken.

Entwickler Hyper Luminal Games und Passion Animation transformieren die Geschichte des Jungen Frank, der versucht, die Aufmerksamkeit seines Schwarms Sylvia zu gewinnen – ein Mädchen, das sich ausschließlich für Vögel interessiert.

Fokus auf Emotion statt Highscore

Die Kooperation zwischen dem Animationsstudio Passion und den Adventure-Spezialisten von Hyper Luminal Games zielt deutlich auf eine „Cosy Game“-Erfahrung ab. Anstatt auf Geschicklichkeit oder komplexe Rätselketten zu setzen, konzentriert sich das Spiel auf die Atmosphäre in Klassenzimmern und auf Spielplätzen. Die Mechaniken beschränken sich laut den Entwicklern auf Erkundung und leichtes Sammeln, um den Erzählfluss nicht zu unterbrechen.

In einer Branche, die oft durch visuelle Überladung auffällt, wirkt dieser Titel wie ein echter Gegenentwurf. Die visuelle Treue zur Vorlage von Ingrid Chabbert ist der entscheidende Punkt:

Narrative Tiefe: Es geht um die Verletzlichkeit der ersten Liebe, ein Thema, das in Games oft ins Kitschige abdriftet, hier aber durch die kindliche Perspektive geerdet wird.

Es geht um die Verletzlichkeit der ersten Liebe, ein Thema, das in Games oft ins Kitschige abdriftet, hier aber durch die kindliche Perspektive geerdet wird. Plattform-Wahl: Besonders auf der Nintendo Switch dürfte der painterly Look durch das OLED-Display hervorragend zur Geltung kommen.

Besonders auf der Nintendo Switch dürfte der painterly Look durch das OLED-Display hervorragend zur Geltung kommen. Zusatzinhalte: Dass Käufer auf Steam und PlayStation den Original-Kurzfilm direkt dazu erhalten, unterstreicht den Fokus auf das Gesamtkunstwerk statt auf ein reines „Produkt“.

Die Editionen im Überblick

Zum Launch am 16. April stehen zwei Varianten zur Auswahl:

Standard Edition: Das Basisspiel für 14,99 €.

Das Basisspiel für 14,99 €. Feathered Adventurer Edition: Enthält zusätzlich den Soundtrack und ein digitales Artbook für 19,99 €.

Interessant ist die Präsenz auf dem London Games Festival 2026. Die Aufnahme in die „Official Selection“ spricht dafür, dass das Spiel handwerklich über die reine Optik hinaus überzeugt und erzählerisch Akzente setzt, die auch Kritiker aufhorchen lassen.

„The Day I Became a Bird“ wird kein Massenphänomen, aber ein Pflichtkauf für Fans von Titeln wie Gris oder Florence. Die Relevanz liegt in der Entschleunigung. Wenn die Steuerung so direkt und simpel bleibt, wie die Trailer vermuten lassen, erwartet uns ein kurzes, aber sehr intensives emotionales Erlebnis. Ein Spiel für einen verregneten Sonntagabend, an dem man mal keine Lust auf Battle Royale hat.

Glaubt ihr, dass solche „Playable Poems“ genug spielerische Tiefe bieten müssen, oder reicht euch eine starke Atmosphäre und eine gute Geschichte völlig aus?