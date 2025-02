Erstes Review zu Monster Hunter Wilds durchgesickert – Leak sorgt für Überraschung

Besonders bemerkenswert ist die technische Ausgereiftheit. Trotz anfänglicher Zweifel während der offenen Betas läuft die Release-Version des Spiels auf der PS5 einwandfrei. Die Performance ist in allen Modi absolut perfekt. Es gibt drei Grafikmodi: Fidelity, Balanced und Performance, wobei alle für verschiedene Spielvorlieben optimiert sind. Wer auf eine flüssige Bildrate setzt, kann den Performance-Modus wählen, während die Spieler, die auf Detailtreue setzen, im Fidelity-Modus bestens aufgehoben sind. Interessanterweise können Framerate-Obergrenzen nach Belieben angepasst werden, was besonders für PS5 Pro-Spieler von Interesse ist , die auf der Suche nach der besten Performance sind.

Die narrative Ausrichtung des Spiels wurde ebenfalls positiv hervorgehoben. Das Spiel präsentiert eine interessante Geschichte, die gut in die Welt von Monster Hunter eingebettet ist. Der Fluss der Erzählung ist fesselnd, ohne dabei die Action aus den Augen zu verlieren. So wird das Abenteuer rund um die Jagd auf riesige Kreaturen zu einem echten Erlebnis.

