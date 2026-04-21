Es geht los: Valve lädt heimlich Unboxing-Video zum Steam Controller hoch

Valve hat ein Unboxing-Video des neuen Steam Controllers auf die eigenen Server geladen. Das Material ist derzeit noch nicht öffentlich zugänglich, markiert aber unmissverständlich den Beginn der Hardware-Offensive für das Jahr 2026.

Während offizielle Ankündigungen meist mit großem Getöse erfolgen, wählt Valve den Weg über die Hintertür, wie findige User bemerkt haben.

Das Ende der mechanischen Schwachstellen

Der neue Steam Controller setzt auf magnetische Analogsticks mit TMR-Technologie. Damit gehört der klassische Stick-Drift der Vergangenheit an, da die Positionsbestimmung kontaktlos über Magnetfelder erfolgt. Die Sticks sind zudem mit kapazitiven Sensoren bestückt, die bereits bei bloßer Berührung reagieren. Valve kombiniert diese Präzision mit zwei quadratischen Trackpads, die haptisches Feedback über vier integrierte Motoren liefern.

Ein zentrales Element der neuen Hardware ist der Steam Controller Puck. Dieses Modul dient als 2,4-GHz-Empfänger mit einer Polling-Rate von 4 Millisekunden und fungiert gleichzeitig als magnetische Ladestation. Der Controller wird einfach aufgelegt und dockt selbstständig an. Für die mobile Nutzung oder VR-Szenarien mit dem Steam Frame sind zusätzlich Bluetooth 5.0 und Infrarot-Tracking-LEDs integriert.

Ein Eingabegerät für jede Nische

Die Rückseite des Controllers beherbergt vier frei belegbare Tasten sowie neuartige Griffsensoren. Diese Sensoren aktivieren das 6-Achsen-Gyroskop, sobald der Spieler den Controller fest umschließt – eine intuitive Lösung für präzises Zielen in Shootern. Mit einer Akkulaufzeit von über 35 Stunden und voller Kompatibilität zum Steam Deck sowie der kommenden Steam Machine positioniert Valve das Gerät als universelle Schnittstelle für das gesamte Ökosystem.

Valve has “secretly” uploaded a Steam Controller unboxing video (unwatchable right now)



I think we will see its launch very soon.. pic.twitter.com/SCjl7p3Rqv — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 20, 2026

Technische Spezifikationen im Überblick

Analogsticks: 2x Magnetische TMR-Sticks mit kapazitiven Berührungssensoren

2x Magnetische TMR-Sticks mit kapazitiven Berührungssensoren Trackpads: 2x quadratische Trackpads (34,5 mm) mit Druckempfindlichkeit

2x quadratische Trackpads (34,5 mm) mit Druckempfindlichkeit Haptik: 4 LRA-Motoren (2 in den Tracks, 2 in den Griffen)

4 LRA-Motoren (2 in den Tracks, 2 in den Griffen) Zusatztasten: 4 programmierbare Grifftasten auf der Rückseite

4 programmierbare Grifftasten auf der Rückseite Sensoren: 6-Achsen-IMU (Gyroskop) und kapazitive Griffsensoren

6-Achsen-IMU (Gyroskop) und kapazitive Griffsensoren Funkverbindung: 2,4 GHz via Puck (~8 ms Latenz), Bluetooth 5.0

2,4 GHz via Puck (~8 ms Latenz), Bluetooth 5.0 Stromversorgung: 8,39 Wh Akku (> 35h Laufzeit), Laden via Magnet-Puck oder USB-C

8,39 Wh Akku (> 35h Laufzeit), Laden via Magnet-Puck oder USB-C VR-Features: Infrarot-LEDs für Steam Frame Tracking

Infrarot-LEDs für Steam Frame Tracking Gewicht: 292 g (Controller), 16 g (Puck)

292 g (Controller), 16 g (Puck) Systeme: Windows, Linux, Mac, Steam Deck, Steam Machine

Valve bereitet die Bühne für eine Rückkehr ins Wohnzimmer, diesmal ohne die Kinderkrankheiten der ersten Generation.