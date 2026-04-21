Es geht los: Valve lädt heimlich Unboxing-Video zum Steam Controller hoch

Valve hat ein Unboxing-Video des neuen Steam Controllers auf die eigenen Server geladen. Das Material ist derzeit noch nicht öffentlich zugänglich, markiert aber unmissverständlich den Beginn der Hardware-Offensive für das Jahr 2026.
Während offizielle Ankündigungen meist mit großem Getöse erfolgen, wählt Valve den Weg über die Hintertür, wie findige User bemerkt haben.
Das Ende der mechanischen Schwachstellen
Der neue Steam Controller setzt auf magnetische Analogsticks mit TMR-Technologie. Damit gehört der klassische Stick-Drift der Vergangenheit an, da die Positionsbestimmung kontaktlos über Magnetfelder erfolgt. Die Sticks sind zudem mit kapazitiven Sensoren bestückt, die bereits bei bloßer Berührung reagieren. Valve kombiniert diese Präzision mit zwei quadratischen Trackpads, die haptisches Feedback über vier integrierte Motoren liefern.
Ein zentrales Element der neuen Hardware ist der Steam Controller Puck. Dieses Modul dient als 2,4-GHz-Empfänger mit einer Polling-Rate von 4 Millisekunden und fungiert gleichzeitig als magnetische Ladestation. Der Controller wird einfach aufgelegt und dockt selbstständig an. Für die mobile Nutzung oder VR-Szenarien mit dem Steam Frame sind zusätzlich Bluetooth 5.0 und Infrarot-Tracking-LEDs integriert.
Ein Eingabegerät für jede Nische
Die Rückseite des Controllers beherbergt vier frei belegbare Tasten sowie neuartige Griffsensoren. Diese Sensoren aktivieren das 6-Achsen-Gyroskop, sobald der Spieler den Controller fest umschließt – eine intuitive Lösung für präzises Zielen in Shootern. Mit einer Akkulaufzeit von über 35 Stunden und voller Kompatibilität zum Steam Deck sowie der kommenden Steam Machine positioniert Valve das Gerät als universelle Schnittstelle für das gesamte Ökosystem.
Technische Spezifikationen im Überblick
- Analogsticks: 2x Magnetische TMR-Sticks mit kapazitiven Berührungssensoren
- Trackpads: 2x quadratische Trackpads (34,5 mm) mit Druckempfindlichkeit
- Haptik: 4 LRA-Motoren (2 in den Tracks, 2 in den Griffen)
- Zusatztasten: 4 programmierbare Grifftasten auf der Rückseite
- Sensoren: 6-Achsen-IMU (Gyroskop) und kapazitive Griffsensoren
- Funkverbindung: 2,4 GHz via Puck (~8 ms Latenz), Bluetooth 5.0
- Stromversorgung: 8,39 Wh Akku (> 35h Laufzeit), Laden via Magnet-Puck oder USB-C
- VR-Features: Infrarot-LEDs für Steam Frame Tracking
- Gewicht: 292 g (Controller), 16 g (Puck)
- Systeme: Windows, Linux, Mac, Steam Deck, Steam Machine
Valve bereitet die Bühne für eine Rückkehr ins Wohnzimmer, diesmal ohne die Kinderkrankheiten der ersten Generation.
Einfach ein controller der alles hat ist jetzt schon besser durch die Akkus Kapazität und hall Effekt sticks als dualsense edge
Jede Innovation wird begrüßt. Ob der einschlägt, sehn wir dann.