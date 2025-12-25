Escape from Tarkov auf PS5? Warum Battlestate keine Kompromisse machen will

Escape from Tarkov hat sich über Jahre hinweg einen Ruf erarbeitet, der irgendwo zwischen Faszination und Abschreckung liegt. Kaum ein Shooter ist so kompromisslos, so sperrig und so wenig daran interessiert, es seinen Spielern bequem zu machen.

Genau dieses Selbstverständnis will Battlestate Games offenbar auch dann nicht aufgeben, wenn Escape from Tarkov eines Tages auf Konsolen erscheint. Studioleiter Nikita Buyanov machte zuletzt deutlich: Eine Konsolenfassung soll keine weichgespülte Alternative werden. Weder Aim-Assist, noch vereinfachte Systeme, die Rücksicht auf Gewohnheiten von Controller-Spielern nehmen. Stattdessen das gleiche Spiel. mit all seiner Frustration.

Keine „Lite“-Version, sondern volle Härte

Die Vorstellung, dass Escape from Tarkov auf PlayStation oder Xbox automatisch zugänglicher werden müsste, liegt nahe. Buyanov widerspricht diesem Gedanken gegenüber Insider-Gaming entschieden. Sein Ziel sei es, das identische Spielerlebnis auf die Konsole zu bringen. Dies schließt das komplexe Inventarmanagement, die detaillierten Verletzungsmodelle, die gnadenlosen Gefechte und eine Lernkurve ein, die niemand an die Hand nimmt.

Der Gedanke dahinter ist konsequent. Escape from Tarkov lebt davon, Spieler zu überfordern, sie scheitern zu lassen und ihnen trotzdem das Gefühl zu geben, dass jeder kleine Fortschritt verdient ist. Eine entschärfte Version würde dieses Fundament untergraben, und vermutlich auch die bestehende Community vor den Kopf stoßen.

Der Controller als größtes Hindernis

Realistisch betrachtet liegt die größte Herausforderung nicht in der Technik, sondern in der Bedienung. Escape from Tarkov nutzt unzählige Tastenkombinationen für Waffenhandling, Heilung, Looting und Bewegung. Auf Maus und Tastatur ist das komplex, aber machbar. Auf einem Controller wird genau das zur Kernfrage des Projekts.

Buyanov selbst räumt ein, dass die vollständige Abbildung aller Funktionen die größte Hürde darstellt. Eine Vereinfachung schließt er dennoch aus. Stattdessen dürfte Battlestate nach kreativen Lösungen suchen müssen, etwa durch kontextsensitive Eingaben oder tief verschachtelte Steuerungsebenen. Ob das am Ende praktikabel ist, bleibt offen.

Ein kompromissloses Escape from Tarkov auf Konsole wäre ein echtes Wagnis und Risiko zugleich. Die Zielgruppe ist kleiner, aber klar definiert, nämlich Spieler, die bewusst Härte suchen und Frust akzeptieren. Die spannende Frage ist nicht, ob das Spiel „funktioniert“, sondern ob Konsolenspieler bereit sind, sich auf genau diese Erfahrung einzulassen.

Vielleicht ist genau das der Reiz. Oder, um es anders zu formulieren: Brauchen Konsolen wirklich noch ein Spiel, das ihnen nichts schenkt?