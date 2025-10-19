Escape from Tarkov kommt endlich für PS5 und Xbox, Version 1.0 mit Termin

Nach fast einem Jahrzehnt Entwicklungszeit und zahllosen Beta-Phasen hat Escape from Tarkov endlich ein festes Ziel vor Augen. Am 15. November wird Version 1.0 erscheinen, inklusive neuer Karte, Fraktionen und einer Story-Kampagne, die Spielern erstmals echte Enden verspricht. Doch die eigentliche Überraschung kam beiläufig: Battlestate Games arbeitet offiziell an einer Konsolenversion.

Bestätigt wurde das Ganze von Nikita Buyanov, dem Studioleiter von Battlestate Games, in einem Recap-Video vom Tokyo Game Fest. Während er über zukünftige Projekte sprach, fiel fast nebenbei der entscheidende Satz: „Also, the console version, by the way.“ – ein kurzer Hinweis, der aber für viele Fans mehr bedeutet als jede Roadmap.

Was erwartet Konsolenspieler?

Konkret ist bisher wenig bekannt. Weder Plattformen noch ein Zeitraum wurden genannt, doch klar ist, dass PlayStation 5 und Xbox Series X|S stehen ganz oben auf der Liste. Schon länger gibt es Spekulationen, dass Escape from Tarkov für Konsolen in einer etwas vereinfachten Variante erscheinen könnte, ähnlich wie das interne Projekt Tarkov Arena, das bereits auf Controller-Steuerung ausgelegt ist.

Ob die Entwickler jedoch wirklich eine „Lite“-Version planen oder versuchen, das komplexe PC-Erlebnis eins zu eins auf Konsole zu übertragen, bleibt offen. Angesichts des enormen Umfangs und der PC-spezifischen Mechaniken dürfte das eine Herausforderung werden.

Ein Meilenstein, aber mit Fragezeichen

Für viele Spieler ist die Ankündigung ein echter Hoffnungsschimmer. Escape from Tarkov zählt zu den intensivsten und zugleich sperrigsten Shootern seiner Art – ein Spiel, das kaum Kompromisse macht. Eine gut umgesetzte Konsolenfassung könnte dem Genre neue Zielgruppen erschließen, doch ebenso leicht am Interface oder Balancing scheitern.

Battlestate Games hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie lieber langsam, aber gründlich arbeiten. Wenn also jemand dieses Projekt stemmen kann, dann vermutlich sie – selbst wenn das heißt, dass die Konsolenversion noch ein gutes Stück entfernt ist.

Bleibt die Frage: Wird Tarkov auf PS5 und Xbox dieselbe Nervenanspannung bieten wie auf dem PC oder geht auf dem Weg dorthin ein Teil seiner Identität verloren?