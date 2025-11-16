Escape from Tarkov: Konsolenport bleibt ein Fernziel, obwohl längst bestätigt

Mit dem 1.0-Release von Escape from Tarkov auf Steam feiert Battlestate Games einen wichtigen Meilenstein. Doch während PC-Spieler endlich eine „fertige“ Version in den Händen halten, bleibt eine Frage für viele Fans viel interessanter: Wann kommt Escape from Tarkov endlich auf Konsole? Die ehrliche Antwort lautet: nicht so bald.

In einem aktuellen Gespräch mit Wccftech bestätigt Game Director Nikita Buyanov zwar, dass ein Konsolenport grundsätzlich geplant ist. Bestätigt wurde dies zuletzt im Oktober. Das klingt erst einmal positiv, aber sein genauer Wortlaut zeigt, wie früh das Ganze noch ist. Das Team hat schlicht noch nicht wirklich damit begonnen. Keine aktive Entwicklung, kein Prototyp, kein Zeitfenster.

Für ein Studio, das schon beim PC-Release viele Jahre gebraucht hat, ist das kein gutes Zeichen. Escape from Tarkov auf PS5 und Xbox bleibt ein Langzeitprojekt.

Warum der Konsolenport so schwierig ist

Buyanov spricht offen darüber, warum das Thema nicht „mal eben“ umgesetzt werden kann. Escape from Tarkov ist kein klassischer Shooter, den man einfach auf andere Plattformen schiebt. Die Spielmechanik basiert auf Dutzenden Einzelsystemen – Waffenhandling, komplexes Inventar, taktische Micro-Actions, Interaktionen über Hotkeys, dynamische Trefferzonen.

Alles davon muss sauber auf ein Gamepad übertragen werden. Und bevor überhaupt über Konsolen gesprochen werden kann, braucht Escape from Tarkov erst einmal vollständigen Controller-Support auf PC. Auch das existiert bislang nicht.

Buyanov nennt es „eine ernsthafte Designaufgabe“ – und das ist nicht übertrieben. Ein UI, das aktuell für Maus und Tastatur gebaut ist, muss komplett überarbeitet werden. Und zwar so, dass es nicht nach Kompromiss oder Zweitlösung wirkt. Solche Aufgaben verschlingt man nicht nebenher, schon gar nicht bei einem Spiel, das durch seine Komplexität lebt.

Hoffen auf Konsolenverwirklichung

Buyanovs Aussagen deuten zwei Dinge an:

Ja, Tarkov soll auf Konsole erscheinen. Der Wille ist da. Nein, es passiert nicht kurzfristig. Das Projekt steht noch auf Punkt Null.

Realistisch betrachtet könnte man sagen, auch wenn die Entwicklung noch 2025 beginnt, dauert ein sauberer Port inklusive UI-Umbau, Controller-Neudesign und Optimierung ein bis zwei Jahre. Eher mehr.

Die Tür zur Konsolenversion steht weiterhin offen, aber sie ist noch nicht einmal einen Spalt breit geöffnet. Wer Escape from Tarkov auf PS5 oder Xbox Series X|S spielen will, bekommt heute Klarheit: Es kommt, aber nicht bald.