ESO 2025: Der Wurmkult kehrt zurück – mit Sonnenwende, Unterklassen und alten Gewohnheiten

ZeniMax hat während des jüngsten ESO Direct 2025 nicht nur die Tore zur neuen Abenteuer-Saison geöffnet, sondern auch mit ein paar altgedienten Traditionen aufgeräumt. Die Ära der jährlichen Kapitel ist vorbei – willkommen im Zeitalter des Content Passes, flexiblerer Inhalte und experimenteller Features. Und im Zentrum des Ganzen: der Wurmkult.

Mit den Saisons des Wurmkults verschlägt es die Spieler auf die geheimnisvolle Insel Sonnenwende, die buchstäblich gespalten ist – von einer sich windenden, magischen Mauer, die nicht nur das Terrain, sondern auch die Spielstruktur aufbricht. Zum ersten Mal knüpft ESO an die Hauptgeschichte des Grundspiels an. Endlich. Wer sich also schon seit Jahren fragt, was eigentlich aus gewissen offenen Handlungsfäden wurde, darf sich freuen – auch ohne alte Quests nachzuholen.

Sonnenwende, Wurmkult und ein geteilter Kontinent

Teil 1 der Saisons des Wurmkults erscheint am 2. Juni für PC/Mac und zwei Wochen später für Konsolen. Der zweite Teil folgt Ende des Jahres – allerdings nicht einfach so, sondern als Ergebnis eines serverweiten Events: Im großen Spielevent „Die sich windende Mauer“ werden Spieler gemeinsam versuchen, die Barriere zu durchbrechen und so den Zugang zu neuen Inhalten freizuschalten. Ein Novum für ESO – und eine echte Community-Challenge.

Doch damit nicht genug: Mit dem 2025 Content Pass erhalten Spieler Zugriff auf alle neuen Inhalte des Jahres, darunter auch zwei frische Verliespakete (Fallen Banners ist bereits spielbar, Feast of Shadows folgt im Herbst) – inklusive neuen PvE-Dungeons, Belohnungen und Erfolgen.

The Elder Scrolls Online 2025 Roadmap

Neustart für Rückkehrer und kreative Freiheit mit Unterklassen-System

Besonders spannend wird es mit Update 46 im Juni: ESO führt das Unterklassen-System ein. Damit lassen sich Klassenskills völlig neu kombinieren – ideal für alle, die sich nie zwischen Nachtklinge und Drachenritter entscheiden konnten. Wer mag, baut sich seinen ganz persönlichen Hybrid-Helden.

Und für Rückkehrer? Mit der neuen Funktion „Heldenrückkehr“ will ESO verloren gegangene Helden wieder ins Boot holen. Die Mini-Kampagne frischt das Gedächtnis auf, bringt Belohnungen und macht den Wiedereinstieg angenehm geschmeidig.

2025 verspricht also nicht nur neue Abenteuer, sondern auch eine mutige Neuausrichtung. Und wenn das bedeutet, dass ESO endlich aufhört, sich Jahr für Jahr selbst zu kopieren – dann her mit dem Wurmkult!