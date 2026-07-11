EU-Kommissar stellt klar: Sony darf Discs sterben lassen

Die Europäische Union wird den Abschied von physischen Spielen nicht stoppen können. Unternehmen sind rechtlich komplett frei darin, ihre Spiele nur noch digital anzubieten.

Sony zieht den Stecker beim physischen Medium. Ab Januar 2028 produziert das Unternehmen keine Discs mehr für die PlayStation 5. Nur Titel, die bis Ende 2027 erscheinen, dürfen noch nachgedruckt werden. Danach herrscht gähnende Leere im Händlerregal. Schöne neue Digitalwelt.

EU-Kommissar Michael McGrath betonte in Straßburg, dass dies unter die kommerzielle und vertragliche Freiheit der Konzerne fällt. Solange Verbraucherrechte im Rahmen bestehender Gesetze gewahrt bleiben, mischt sich die Politik nicht ein. Das ist ein herber Schlag für Sammler und Verfechter physischer Medien.

Die bittere Pille für uns Spieler liegt auf der Hand: Uns wird das „Eigentum“ genommen. Digitale Lizenzen können jederzeit entzogen werden, der Gebrauchtmarkt bricht komplett weg. Wer auf Schnäppchen hofft, ist fortan den Preisvorgaben des PlayStation Stores ausgeliefert. Dass die EU erst kürzlich der „Stop Killing Games“-Initiative eine Abfuhr erteilte, passt ins Bild. Verbraucherschutz sieht anders aus.

Der Protest verpufft wirkungslos

Die Community kocht vor Wut. Eine Petition gegen das Disc-Aus zählt fast 286.000 Unterschriften. Die Fans drohen mit Kündigungen von PlayStation Plus. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Marktanalyst Dr. Serkan Toto macht jede Hoffnung auf ein Einlenken zunichte. Sony hat über 120 Millionen aktive User, rund 50 Millionen davon zahlen für PS Plus. Selbst wenn eine halbe Million Spieler aus Protest ihr Abo kündigen, verliert Sony gerade einmal ein Prozent dieses Geschäftsfeldes. Das juckt in der Chefetage niemanden. Der digitale Markt ist schlicht zu lukrativ. Sony sitzt den Sturm eiskalt aus.

Die Fronten sind geklärt und die Romantik hat verloren. Keine Disc-Sammlungen mehr im Regal, keine Tauschgeschäfte mit Freunden. Sonys radikaler Schritt ab 2028 steht, und die Politik schaut tatenlos zu. Der Widerstand der Community ist zwar laut, bleibt rein rechnerisch für den Milliardenkonzern aber nur ein unbedeutendes Hintergrundrauschen. Uns bleibt wohl oder übel nur das Akzeptieren der rein digitalen Zukunft.