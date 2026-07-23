EU-Kommission winkt 55-Milliarden-Übernahme von EA durch Saudi-Arabien durch

Die Europäische Kommission hat die Übernahme der Alleinkontrolle an Electronic Arts Inc. durch den saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) bedingungslos genehmigt. Damit nimmt der mit 55 Milliarden US-Dollar dotierte Deal die erste von zwei entscheidenden Regulierungs‑Hürden auf dem europäischen Markt.

Die Brüsseler Wettbewerbshüter sehen in der Transaktion keine Bedrohung für den freien Markt. Untersucht wurden die Überschneidungen bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Videospielen für Konsolen, PCs und Mobilgeräte sowie die Organisation von E-Sport-Events.

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Die Marktanteile des Konsortiums im Segment der Entwicklung berühren keine kritischen Schwellenwerte, die Marktkonzentration bleibt gering. Der Deal beeinträchtigt weder die Verteilungskanäle auf PlayStation 5 und Xbox Series X noch den Zugang von Drittherstellern zu wichtigen Plattformen. Punkt.

93 Prozent Kontrolle über den Publisher von EA Sports FC

Mit dem Beschluss rückt der bisher größte fremdfinanzierte Aufkauf der Branche in seine finale Phase. Der saudische PIF sichert sich zusammen mit Silver Lake und Affinity Partners einen Anteil von 93,4 Prozent an Electronic Arts. Die Aktionäre des US-Publishers hatten dem Verkauf zu einem Preis von 210 US-Dollar pro Aktie bereits zugestimmt.

Der PIF wandelt EA damit von einer aktiennotierten Publikumsgesellschaft in ein privates Unternehmen um. Druck durch vierteljährliche Bilanzberichte an der Wall Street entfällt künftig. Das gibt dem Management finanziellen Spielraum. Oder kaschiert Fehlentscheidungen vor der Öffentlichkeit.

Die Genehmigung nach der Fusionskontrollverordnung deckt nur den klassischen Kartellaspekt ab. Ausstehend ist die finale Entscheidung der EU-Kommission im Rahmen der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (FSR). Diese soll verhindern, dass staatliche Gelder aus Nicht-EU-Ländern den Wettbewerb im Binnenmarkt durch unfaire Subventionen verzerren.

Eine vertiefte Prüfung gilt in Brüssel allerdings als unwahrscheinlich. Das Prüfverfahren endet regulär Ende Juli 2026. Erteilt die Kommission auch hier grünes Licht, ist der Weg für den Vollzug der Übernahme in Europa komplett frei.