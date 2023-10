Everspace 2 – Erfolgreicher Launch wird mit kostenlosem Update & Roadmap gefeiert

Eine neue Roadmap auf die Inhalte, die in Zukunft folgen werden. Mit einem weiteren kostenlosen Update im Frühjahr 2024 und einer massiven Erweiterung mit neuen Sternensystemen, zusätzlichen Story-Inhalten und noch mehr Beute, die bereits in Produktion ist, können Fans in den kommenden Jahren mit noch mehr Weltraum-Shooter-Action rechnen.

„„Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie das Space Game Genre einen massiven Aufschwung erlebt und das Team von ROCKFISH ist begeistert, Teil davon zu sein. Unsere Absicht war es, ein leicht zugängliches Weltraumabenteuer im Arcade-Stil zu entwickeln und es ist klar, dass unser Spiel bei Weltraumpiloten auf der ganzen Welt Anklang findet“, sagt Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „EVERSPACE 2 entwickelt sich sogar noch besser als unser ursprünglicher Überraschungshit. Im gleichen Zeitraum haben wir fast dreimal so viele Verkäufe auf jeder Plattform und mehr als viermal so viele Spieler auf Game Pass verzeichnet.“

