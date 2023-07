Everspace 2 hat endlich ein Release-Datum auf PS5

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Maximum Games erscheint am 3. Oktober 2023 ein spektakuläres Collector’s Package für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Everspace 2 Stellar Edition umfasst ein schickes Steelbook inklusive 64-seitigem Artbook und digitalem Soundtrack-Download. Die Vorbestellung ist hier ebenfalls möglich .

„Wir freuen uns, EVERSPACE 2 im August auf Xbox und PlayStation einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen“, so Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „Die zwei Jahre, die wir mit der Entwicklung der PC-Version im Early Access verbracht haben, haben uns jetzt zum Konsolenrelease gute Dienste geleistet. Wir haben die letzten Monate gut nutzen können, um das bereits grundsolide Fundament weiter zu optimieren. So können Weltraumpiloten, die eine Series X oder PlayStation 5 besitzen, können sich darauf freuen, die Sternensysteme von EVERSPACE 2 mit 60 FPS und toller Grafik zu erforschen.”

Das umfangreiche Singleplayer-Open-World-Weltraum-Action-RPG erscheint am 15. August 2023 und kann ab sofort vorbestellt werden. PlayStation Plus User profitieren dabei von einem 20% Rabatt auf das Sci-Fi-Abenteuer.

