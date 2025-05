EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients setzt zum großen Finale an

Sieben Jahre Entwicklung, ein gefeiertes Hauptspiel, eine treue Community – und jetzt der letzte Vorhang: Mit Wrath of the Ancients bringt ROCKFISH Games nicht nur die Story von EVERSPACE 2 zu Ende, sondern auch ein Kapitel deutscher Sci-Fi-Spielgeschichte.

Die Story knüpft an das Ende von EVERSPACE 2 an: Der Frieden mit den hochtechnologischen Okkar steht auf wackligen Beinen, während mysteriöse Schiffe uralter Herkunft ganze Kolonien terrorisieren. Adam und seine Crew tauchen tief in neue Sternensysteme ein – vier Stück an der Zahl – und decken dabei Geheimnisse auf, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.

Das letzte Gefecht im Sternenmeer

Spieler erwartet mehr als zehn Stunden neue Inhalte im Endgame, samt Nebenquests, neuen Gegnertypen und Rätseln. Wer es knackig mag, bekommt mit dem neuen Okkar-Schiff „Wraith“ eine agile Killermaschine mit wandelbarer Ultifähigkeit in die Hand gedrückt. Dazu gesellen sich legendäre Waffen, neue Item-Seltenheitsstufen und Crafting-Optionen – der Loot-Gott ist zurück und verlangt Hingabe.

Neben dem kostenpflichtigen DLC liefert ein Gratis-Update DLSS 4, AMD FSR 4, Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes für alle Plattformen. Und wer EVERSPACE 2 noch nicht kennt, kann mit der neuen Galactic Edition auf Konsole direkt das Komplettpaket schnappen – inklusive Soundtrack- und Artbook-DLCs für PC-Enthusiasten.

CEO Michael Schade blickt mit Stolz und Wehmut zurück: Vom Kickstarter bis zum Deutschen Computerspielpreis – Wrath of the Ancients ist das Ergebnis jahrelanger Leidenschaft. Mit Unterstützung des BMWK entstand hier nicht nur ein Spiel, sondern ein Beweis, dass auch in Deutschland große Träume Realität werden können – selbst im Weltall.

Wrath of the Ancients ist kein müdes Add-on, sondern ein explosives, emotionales und verdammt stylishes Finale. Wer sich nicht in den Hyperraum stürzt, verpasst das beste Kapitel dieser galaktischen Reise.