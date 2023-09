Everywhere – Erster Trailer zum bahnbrechenden Projekt des Ex-Rockstar Games Boss

Das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy vom ehemaligen Rockstar Games Boss Leslie Benzies zeigt den ersten offiziellen Trailer zu Everywhere, einem bahnbrechendem neuem Projekt, das die Grenze zwischen Realität und digitaler Welt verwischen soll.

Everywhere wurde zuletzt als Real-life Ready Player One beschrieben, das in einer AAA-Open-World angesiedelt, aber auch ein Multiplayer-Erlebnis bietet. Neben einem Multi-Chapter Epic Narrative und User Generated Content in einer „virtuellen Sandbox“ werden die Spieler hier ihre eigenen Welten erschaffen können.

Der erste Trailer zeigt bereits völlig verschiedene Ansätze in Everywhere, die untermauern, dass die Möglichkeiten hier unbegrenzt sind, fast so wie in Media Molecules Dreams.

“Es war schon immer unser Anliegen, die Grenzen des in Videospielen möglichen auszudehnen und gleichzeitig innovative Erfahrungen zu liefern, bei denen der Spieler an erster Stelle steht“, sagt Game Director und Build A Rocket Chairman Leslie Benzies. “Das von uns gegründete Team und die Partner, die wir seit der Firmengründung gewonnen haben, werden durch die einzigartige Vision vereint, die wir zum Leben erwecken. Es ist aufregend, Teil hiervon zu sein und wir können es kaum erwarten, in kommenden Monaten mehr über EVERYWHERE zu enthüllen.”

Als nächstes steht eine Testphase für Everywhere an, unter der man sich hier bewerben kann. Dazu kann man schon einen User-Namen reservieren, der später auch im Spiel verfügbar sein wird.

Der Release von war ursprünglich für dieses Jahr geplant, dürfte sich aufgrund der aktuellen Entwicklungsphase jedoch verzögern.