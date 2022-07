Ab sofort sind außerdem zwei neue Ash-Outfits von Army of Darkness verfügbar: das Ash Williams S-Mart-Angestellten-Outfit und das Ash Williams Gallant Knight-Outfit. Das Mittelalter-Bundle ist ebenfalls erhältlich und enthält neue Outfits für Lord Arthur und Henry the Red sowie ein goldenes Outfit für Evil Ash und seine Diener.

Illfonic hat das Army of Darkness-Update für Evil Dead: The Game veröffentlicht, mit dem ein neuer Spielmodus hinzugefügt wird. Zu diesem kann man sich auf eine neue Karte, neue Waffen und mehr freuen.

