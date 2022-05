Saber Interactive und Publisher Boss Team Games erinnern heute an den Release von Evil Dead: The Game, das passend an einem Freitag, dem 13. erscheint. Dazu zeigt man den offiziellen Launch Trailer.

Der Launch-Trailer von Evil Dead: The Game stellt noch einmal die gruselige und gewaltige Spielwelt und das intensive Spielerlebnis beim Kampf gegen den kandarischen Dämon vor. Dabei setzt man auf zahleiche Referenzen an Kultszenen und dem erweiterten Evil-Dead-Kosmos, untermalt durch den brandneuen Song „Come Get Some“. Die groovige Hommage an das Evil Dead-Franchise wurde vom legendären Künstler und Hardcore-Evil-Dead-Fan Method Man und dem Hip-Hop-Produzenten Statik Selektah geschrieben.

In Evil Dead: The Game erwartet die Spieler der kultige Horror, der Humor und die Action der Evil Dead-Reihe, in dem man die bekanntesten Gesichter der Serie in einem nervenaufreibenden Kampf gegen die Mächte der Finsternis zusammenbringt. Als Spieler agiert man hier in einem vierköpfigen Team, um den Deadites in den Hintern zu treten und den abscheulichen kandarischen Dämon zu verbannen. Oder man wird selbst zum Dämon und machen sich seine Kräfte zu Nutze, um die Helden zu stoppen und ihre Seelen zu verschlingen.

Aus einem Pool an Fan-Lieblingen aus allen Epochen der Serie, darunter Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Annie Knowby, Scotty und Lord Arthur wählen Spieler hier ihren Favoriten. Zusätzlichen stehen dabei 25 mächtige Waffen zur Auswahl, darunter die gute alte Kettensäge und der Boomstick, mit denen sie sich in die Schlacht stürzen können. Um die Nacht zu überleben, können Spieler aus einer Vielzahl an Charakterklassen diejenige auswählen, die am besten zu ihrem Spielstil passt.

Evil Dead: The Game ist auch als Deluxe Edition erhältlich, die zusätzlich den Season Pass 1 enthält. Dieser wiederum umfasst das „Classics Bundle“ mit klassischen Outfits für die Crew, sowie die drei kommenden DLC-Pakete mit neuen Charakteren und kosmetischen Items.